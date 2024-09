Empresariado en la diana de Maduro para sus propósitos

El acercamiento e intento de ‘normalización’ económica comenzó en 2021, cuando Delcy Rodríguez asistió a la reunión anual de Fedecámaras (acrónimo de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela). Era la primera vez en 20 años que un representante del Ejecutivo asistía a una reunión de la patronal empresarial en el país.

La dependencia de la mayoría de los integrantes de los sectores empresariales y económicos venezolanos de las decisiones de Maduro es casi absoluta. Por ejemplo, en una entrevista publicado por Financial Times el pasado 26 de agosto, el presidente de la Bolsa de Caracas, Horacio Velutini, afirmaba: “Hay un dilema, ya que la oposición no ofrece estabilidad ni la eliminación de las sanciones en estos momentos de crisis política (…) El sector empresarial venezolano busca estabilidad y no más sanciones”

La estrategia de Maduro en los últimos años se ha centrado en convertir a los empresarios en aliados circunstanciales de su gobierno flexibilizando algunos de los controles que impiden las actividades empresariales en el país. A partir de la elección presidencial del 28 de julio esta estrategia se ha acrecentado.

El 29 de agosto durante la reunión con representantes de banca, seguros y valores, la vicepresidenta Rodríguez confirmó una serie de medidas tomadas por el Consejo Nacional de Economía y aprobadas por Maduro.

Rodríguez enfatizó que en los próximos días “el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior va a poder ofrecer instrumentos de inversión, como lo tiene el Banco Central de Venezuela, y va a poder ofrecerlo no solamente a nivel general, sino también a la banca (…)

también la implementación de medios digitales de pago para recibir tributos internos y similares va a permitir que la banca tenga también mayor conectividad e introducción en este sector”.

En el encuentro Rodríguez también afirmó: “Hay una buena noticia que nos ha comunicado el Banco Central de Venezuela y que hemos trabajado con la asociación bancaria, y es la implementación de un mercado interbancario de divisas entre los bancos, automatizado. Eso le va a permitir a ustedes la conexión entre bancos con este sistema automatizado para participar en mercados cambiarios. Muchas veces hay excedentes que tienen unos bancos y se los puede vender a otros (…) También vamos a actualizar tarifas y comisiones bancarias para facilitar el uso del bolívar en este sistema y mecanismo que ha conversado el presidente sobre las multimonedas, pero definitivamente a nosotros como venezolanos nos interesa fortalecer nuestra soberanía monetaria.”

En la misma semana Rodríguez también ofreció buenas noticias al sector asegurador: “Se aprobó no hace muchos meses una reforma a la ley de seguro y hoy se está suscribiendo por parte del Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Se está suscribiendo ese reglamento que va a permitir revitalizar el contenido de la ley (…) Algunas cosas fueron solicitudes de la Asociación Bancaria de Venezuela. Una de ellas es que la comercialización de seguros a bajo costo puede hacerse a través de canales bancarios. Es una buena noticia donde se habla del sector seguro con la banca (…) Otro tiene que ver con regulaciones que dan incentivo al seguro nacional por sobre el seguro internacional justamente para permitir la expansión de este sector (…) Uno de los aspectos más resaltantes tiene que ver también con las reservas de los seguros puedan ser utilizados para invertir en el mercado de valores”.

En una reciente entrevista radial el economista Tomás Socias explicó que la ratificación de Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República “les da una seguridad a muchas empresas, al sector privado y la economía nacional que la línea de apertura económica que tímidamente empezó el ejecutivo va a continuar (…) Así continuará medidas económicas que están ya conversadas con los sectores empresariales como el crédito, el anclaje legal, los aranceles, los impuestos”.

Según Socias “se esperan políticas como la reducción del encaje legal, el ajuste de aranceles por la cantidad de productos importados y también se espera una disminución del impuesto que tanto se quejan las empresas que ha dañado la producción nacional”.

Problema complejo

Los problemas estructurales de la economía venezolana amenazan a la estrategia de Maduro. Según el director de la firma Ecoanalítica Asdrubal Oliveros “se está viendo la contracción más significativa en lo que va de año respecto a números de ventas comerciales del mes de agosto. Es uno de muchos indicadores que muestra el efecto que ha tenido la dinámica política sobre la economía. Estamos hablando cerca de una caída de 20% respecto a agosto del año pasado. Es un indicador que venía comportándose de manera positiva en los últimos meses”

Según Oliveros, más allá de que se resuelva o no el tema político, la gente espera tener un poco visual de lo que es el corto y mediano y plazo (…) Sigue habiendo perspectiva de crecimiento. El BCV publicó cifras del primer semestre, faltan detalles, pero en el primer semestre hubo un crecimiento en torno a 8%. Quienes hacemos seguimiento, en promedio veíamos la mitad de ese crecimiento, y esperábamos un crecimiento similar de cara al segundo semestre”.

Sin embargo, con el cambio de perspectiva tras el resultado electoral, la previsión de crecimiento se ha reducido. “No estamos viendo una economía que cae, pero sí que va a crecer menos de lo esperado (…) El reto que tiene Venezuela en frente, no es tanto si crecemos o no este año, es que nos quedemos en el foso, estancados. Y si es así, es una economía que no garantiza que la mayoría de la gente se sienta en bienestar. Hay gente que tiene mucho miedo, que cree que la crisis política va a llevar a la economía a 2017 y 2018. Yo difiero de esa visión, no creo que ese sea el problema de la economía de volver a la inflación o escasez. El problema es quedarnos en una economía pequeña que le de bienestar solo a una minoría”

Para Oliveros “cuando entras en modo duelo, desde la perspectiva del consumo, pierdes la visión de corto o mediano plazo, y entras en una fase de angustia donde tus decisiones no son muy racionales. Entonces te inhibes de comprar o te concentras solo en lo básico como comida o medicina. Empiezas a pensar en otros escenarios como migrar. Decisiones de consumo más allá de lo básico se retrasan o se dejan de hacer. Entras en una modalidad de ahorro, y todo en exceso es malo”.

Sin sanciones

Adan Celis presidente de Fedecámaras recuerda que la posición que hemos tenido respecto a las sanciones no es de ahora, siempre hemos dicho que no han cumplido la función para las cuales fueron hechas. Más bien lo que ha producido es que aumente la pobreza en el país”.

Según Celis “los problemas entre gobiernos que los arreglen entre gobiernos, que tengan que tomar las medidas necesarias pero que nunca se afecte a la gente. Las sanciones lamentablemente no son la vía. No estamos de acuerdo ni con las sanciones anteriores, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Que se busquen otras vías. Lo que importa es que haya un diálogo y una negociación”.

