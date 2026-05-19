Florida amplía seguridad escolar con nueva ley para universidades

MIAMI.– El gobernador de Ron DeSantis firmó en Miami la ley HB 757, una nueva legislación que amplía el sistema de seguridad escolar de Florida a colegios y universidades públicas, fortaleciendo el entrenamiento coordinado por las oficinas de sheriff y destinando millones de dólares para programas de protección, salud mental y respuesta ante ataques armados.

La firma de la ley ocurrió durante la quinta edición del Commissioner’s Summit sobre seguridad escolar y protección estudiantil, donde las autoridades estatales defendieron el modelo de Florida como uno de los más estrictos del país tras la masacre ocurrida en 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School.

SIGUE LA CONTROVERSIA Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

TRÁNSITO Florida aprieta el cinturón de la ley: nuevas normas endurecen sanciones y buscan más seguridad en las calles

“Florida ha logrado avances históricos para implementar medidas de seguridad escolar que están funcionando para proteger nuestras escuelas”, afirmó DeSantis.

“Hoy me enorgullece firmar la HB 757, que mejora los requisitos y mejores prácticas de seguridad en nuestros colegios y universidades”.

Esto cambia la ley HB 757 en Florida

La legislación amplía el programa de guardianes de 2018, a las instituciones públicas de educación superior de Florida, permitiendo que personal entrenado pueda actuar como guardianes armados dentro de campus universitarios para responder a posibles atacantes activos.

Además, la ley obliga a las universidades y colegios públicos a implementar planes de respuesta ante atacantes activos, crear equipos especializados para detectar amenazas potenciales y establecer protocolos de reunificación familiar para situaciones de emergencia.

La norma también endurece las penas por violencia armada alrededor de centros educativos, creando un delito grave de segundo grado para quienes disparen armas de fuego dentro de un radio de 1.000 pies de una escuela.

Papel de las oficinas de sheriff en el entrenamiento

Uno de los pilares de la ley continúa siendo el Programa Guardian, creado tras el tiroteo de Parkland mediante la Ley de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas.

Dicho programa permite que individuos entrenados trabajen como guardianes armados en escuelas y ahora también en universidades. Sin embargo, el entrenamiento y supervisión recaen directamente sobre las oficinas de sheriff locales.

Los guardianes deben superar evaluaciones psicológicas, pruebas antidrogas y completar más de 144 horas de entrenamiento intensivo antes de recibir autorización para portar armas dentro de instituciones educativas.

Las oficinas de sheriff son responsables de impartir la preparación táctica, evaluar a los participantes y verificar que cumplan los estándares estatales de seguridad exigidos por la ley.

El comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, aseguró que la expansión del programa busca añadir herramientas adicionales de protección en los campus universitarios.

“Cada estudiante merece la oportunidad de aprender en un ambiente seguro”, afirmó.

Ryan Petty recuerda tragedia de Parkland

Ryan Petty, presidente de la Junta Estatal de Educación de Florida, cuya hija murió en el ataque de Parkland dijo que

“Florida realmente se ha convertido en el líder nacional en seguridad escolar” y agradeció las medidas adoptadas por el estado.

Millonarias inversiones en seguridad escolar

Desde su llegada al poder, DeSantis ha destinado miles de millones de dólares para reforzar la seguridad escolar en Florida.

Entre las inversiones anunciadas destacan:

$1.6 mil millones para oficiales escolares, guardianes y seguridad en campus.

$955 millones para servicios de salud mental estudiantil.

$258 millones para reforzamiento físico y mejoras de infraestructura escolar.

$39 millones para capacitación de maestros en salud mental.

$34 millones para entrenamiento y expansión del Guardian Program.

$21 millones para programas caninos y coordinadores de amenazas distritales.

$103 millones para servicios tecnológicos vinculados a escuelas seguras.

$83 millones para proteger escuelas judías frente al antisemitismo.

La nueva ley entró en vigor tras la firma de DeSantis , mientras continúa el debate nacional sobre seguridad escolar, control de armas y protocolos de respuesta frente a ataques masivos en centros educativos.

[email protected]