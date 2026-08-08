domingo 9  de  agosto 2026
APORTE

Experiencia de Costa Rica, pilar para la reconstrucción y la transición política de Cuba

El empresario Carlos Valenciano y el consultor Daniel Quirós expusieron en Miami las reformas institucionales y el modelo electoral costarricense que asume el Plan de Salvación Nacional

El empresario Carlos Valenciano y el consultor Danny Quirós

El empresario Carlos Valenciano y el consultor Danny Quirós

Wenceslao Cruz
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Líderes de la oposición cubana y expertos internacionales incorporaron las bases del modelo democrático de Costa Rica al Plan de Salvación Nacional, una hoja de ruta técnica diseñada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) para estructurar el futuro gobierno provisional de la isla y evitar el caos institucional tras la caída del régimen castrista.

Mediante las ponencias del empresario Carlos Valenciano y del estratega costarricense Daniel Quirós, un foro en el Miami Dade College consolidó reformas clave en materia electoral, judicial y económica inspiradas en la solidez del país centroamericano.

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La influencia más profunda del sistema costarricense en la propuesta de transición radica en su arquitectura electoral. La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, y la dirección de la ARC confirmaron que el esquema de votación provisional que propone el plan es idéntico en casi un noventa por ciento al de Costa Rica.

Este mecanismo combina el sufragio material en boletas de papel con una transmisión digital veloz de los resultados, lo cual asegura la transparencia absoluta de los comicios y reduce el margen de error humano.

Asimismo, el proyecto asume la necesidad de erigir un Tribunal Supremo de Elecciones con total autonomía, similar al que opera en la nación centroamericana como un poder independiente del Estado.

Secuencia económica de Valenciano

El empresario de la banca y la televisión de Costa Rica, Carlos Valenciano, expuso una estrategia de reconstrucción nacional dividida en cuatro etapas que prioriza la dignidad humana y la seguridad jurídica.

Valenciano, quien posee experiencia comercial en nueve países, advirtió que la primera medida del nuevo gobierno provisional debe ser un diagnóstico financiero independiente.

“Sin estadísticas confiables no es responsable prometer un régimen cambiario o una política monetaria determinada”, señaló el especialista.

Su propuesta contempla una fase inicial de estabilización humana que garantice servicios esenciales de salud, alimentos y electricidad, seguida por la apertura legal de partidos políticos, la atracción de inversiones de la diáspora y, finalmente, la consolidación de la alternancia democrática.

Llamado geopolítico de Quirós

Por su parte, el estratega político costarricense Daniel Quirós, exjefe de campaña de la presidenta Laura Fernández y cofundador de Radio República, instó a los gobiernos de América Latina a asumir un rol activo frente a la dictadura de La Habana.

Quirós elogió la decisión diplomática de San José y Quito al romper nexos con el régimen cubano. Según el consultor, es vital que la región reconozca que la oposición cuenta con un proyecto de gobernabilidad real y articulado.

“Ustedes los cubanos sí tienen un plan, y el hecho de que tengan un plan es algo muy importante que necesita que se active rápido”, puntualizó Quirós, quien además exhortó a los participantes a presionar a los líderes políticos continentales para aislar al régimen y respaldar la transición.

Contrapesos contra el centralismo

La adopción de los contrapesos costarricenses busca sepultar la herencia centralista del socialismo en Cuba.

El Plan de Salvación Nacional contempla la creación de una Contraloría General de la República y de un Servicio Civil autónomo, instituciones que en Costa Rica actúan con independencia para vigilar los fondos públicos y certificar la idoneidad de los empleados estatales.

De este modo, los expertos del foro concluyeron que Cuba puede emular la estructura de la democracia costarricense, la cual funciona en la práctica con seis poderes independientes que neutralizan los abusos de autoridad y garantizan el pleno Estado de derecho.

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