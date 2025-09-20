Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

MADRID. - El dirigente opositor venezolano Leopoldo López reclamó abiertamente una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela . A su juicio, se trata de un escenario que considera "absolutamente legítimo", teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró el dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

"Apoyamos cualquier escenario que nos ayude a transitar a la democracia" , aseveró López.

Desde Madrid, donde está exiliado tras huir de Venezuela, López concedió una entrevista a Europa Press. Subrayó que actualmente la "salida" del poder de Maduro "representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos".

El fundador del partido Voluntad Popular, figura clave de las protestas antichavistas de 2014 y quien fue condenado a casi 14 años de prisión, argumentó que Maduro, como mandatario, es "ilegítimo", por lo que cualquier escenario ahora sería válido.

"Así fue como se conquistó la independencia de Venezuela en América Latina. Es la historia de los pueblos que, cuando se cierran todas las puertas, los caminos para la conquista de la libertad están abiertos", sostuvo.

El gobierno de los Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente y lo señala como jefe de una red de narcotráfico y líder del Cartel de los Soles, conformado por militares chavistas.

Muerte de ataque recae en el régimen

López eximió de responsabilidad a las autoridades estadounidenses en relación con la muerte de ciudadanos venezolanos por el bombardeo de varias lanchas con narcotraficantes. Cree que la "principal responsabilidad" por sus fallecimientos recae en el "régimen" chavista.

"Tal como fueron interceptados por el despliegue de los Estados Unidos, podrían ser perfectamente interceptados desde hace mucho tiempo por parte del Estado venezolano”, apuntó el opositor.

El régimen de Maduro respondió a los últimos movimientos estadounidenses con un despliegue de tropas en la frontera con Colombia y un reclutamiento masivo de milicianos, argumentando "seguridad nacional", pero según López, este llamamiento a la movilización ha sido un "fracaso".

Régimen delictivo

Leopoldo López señaló que, contrario a otros grupos criminales, el Cartel de los Soles "no es una estructura paralela", es "el Estado mismo".

Afirmó que, en Venezuela, “no se puede separar lo político, lo humanitario, de la estructura criminal".

De allí que aplaudió la resolución aprobada la semana pasada en el Parlamento Europeo que llama a los Estados miembro de la UE a catalogar dicha organización como terrorista, tal como ya ha hecho la Administración Trump. Dijo que espera que el debate se traslade ahora a las cámaras legislativas nacionales, también a las de España.

López expresó que España sabe por su propia historia que "los dictadores se aferran al poder" y que Venezuela es a día de hoy un punto de salida de droga, ya que parte de ella termina en territorio español.

Para el dirigente opositor, no cabe ninguna posición susceptible de "legitimar la dictadura" y es momento de romper relaciones tanto políticas como económicas.

Sobre Edmundo González

Por otra parte, López enfatizó que Edmundo González Urrutia, según la oposición democrática ganador de las presidenciales, es "el presidente constitucional de Venezuela". Enfatizó que las actas recabadas por la oposición evidencian que obtuvo más del 70 por ciento de los votos en los comicios de 2024. "Representa la legalidad, la legitimidad y la esperanza de esa transición democrática estable", dijo.

Para el opositor, María Corina Machado sigue siendo "sin duda alguna" la principal referente de la disidencia.

FUENTE: Con información de Europa Press