En claves: Posición de la Fiscal Luisa Ortega Díaz ante la crisis en Venezuela

A continuación expondremos en cuatro claves lo más importante señalado por Ortega Díaz.

Imputará a funcionarios venezolanos implicados en el caso Odebrecht

La funcionaria aseguró que en los próximos días se anunciarán los nombres de las personas que "comprometieron el patrimonio del Estado", y serán citadas para ser imputadas, aunque no aclaró si todavía siguen en el Gobierno.

"Tenemos los contratos y las personas que autorizaron que se ejecutaran esas obras y que no le hicieron el seguimiento a esos contratos, que nunca se construyeron y, que muchos de ellos, recibieron comisiones", señaló Ortega Díaz, durante una entrevista con la emisora privada Unión Radio.

La constructora pagó cerca de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno e intermediarios para obtener contratos en Venezuela, en negocios desde 2001.

No teme ser privada de libertad

Ortega Díaz indicó que los intereses de la nación están por encima de los propios, por lo tanto, precisó que no teme ser destituida de su cargo o privada de libertad, si eso contribuye a solventar la crisis venezolana.

"Tengo que anteponer los intereses del país, los intereses de la nación por encima de mis propios intereses, es más, si la solución de estos conflictos pasa porque yo no esté en el Ministerio Público también estoy dispuesta a hacerlo, si la solución de este país pasa porque yo esté privada de libertad, estoy dispuesta a hacerlo", aseveró la funcionaria.

Enjuiciamiento "clandestino"

Ortega Díaz dijo que no sabe "nada" sobre el desarrollo de este enjuiciamiento pues todo "es clandestino" y apuntó que nunca le permitieron juramentar a sus defensores para hacer frente a este proceso.

"Ahora, todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura, lo máximo que me pueden hacer es que me maten, que lo hagan, y que si me piden una privativa de libertad, bueno, si me capturan que puedo hacer frente a esta situación tan irregular que está viviendo el país, tan anormal, tan insegura", resaltó.

Quiere convertirse en un "factor para el diálogo"

La fiscal general venezolana indicó que quisiera poder convertirse en un "factor para el diálogo" entre el Gobierno y la oposición del país, así como, tener una franca conversación con el presidente Nicolás Maduro, para lograr que se asimile que el país caribeño pide "paz, entendimiento, alimentos y medicinas".

"Ojalá pudiera tener una conversación franca con el presidente (...) y con la oposición, ojalá yo pudiera convertirme en un factor para el diálogo en este país, para el entendimiento en este país y yo estoy dispuesta a hacerlo con quien sea necesario", dijo.

En Venezuela hay presos políticos

Ortega Díaz, reconoció que existen presos políticos en Venezuela, y que se encuentran privados por "conciencia".

"Claro que hay presos políticos en Venezuela, son presos de conciencia (...) Hay un tipo de penal con carácter político que trae como consecuencia personas privadas de libertad por razones políticas", puntualizó.

Las declaraciones de la fiscal se ofrecen en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace más de cien días y que han dejado 92 fallecidos, cientos de heridos y detenidos.

FUENTE: EFE / dpa