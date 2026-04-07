martes 7  de  abril 2026
ECONOMÍA

Gobierno encargado de Venezuela y oposición organizan defensa legal de activos en EEUU

La jueza Sarah Netburn aceptó pausar uno de los casos que involucran a los activos de Venezuela en EEUU, mientras se decide qué bufete representará al país

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU.&nbsp;

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU. 

AFP (ARCHIVO)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La Administración encargada de Venezuela y el equipo legal de una parte de la oposición señalaron ante un tribunal en Nueva York que están coordinando la representación legal del país en Estados Unidos.

La jueza magistrada Sarah Netburn aceptó este lunes pausar uno de los casos que involucran a los activos de Venezuela en EEUU. Esto mientras se decide qué bufete de abogados representará al país ante los tribunales.

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Esta decisión inicia un periodo de incertidumbre sobre quién asumirá no solo la defensa legal de Venezuela en Estados Unidos, que afecta a decenas de acreedores entre fondos poseedores de deuda soberana en default, compañías con laudos arbitrales y víctimas con sentencias por terrorismo, sino también el control de CITGO, refinería subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Netburn, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, indicó a mediados de marzo que la Corte debía resolver qué "abogados están autorizados" para representar a las entidades venezolanas. Además, pidió al Gobierno del presidente Donald Trump que interviniera.

Por su parte, el Departamento de Justicia respondió con un escrito en el que afirmó que Washington ha "normalizado" las relaciones con Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, a quien reconoce como “única jefa de Estado” con capacidad para "actuar en nombre de Venezuela".

El pasado viernes, los abogados de la oposición solicitaron en una carta una suspensión de los procedimientos por 45 días para "permitir que los clientes tengan tiempo suficiente para designar abogados permanentes". Argumentaron que esto "garantiza la continuidad, sin interrupción, de la representación de sus intereses y de la protección de sus activos en los tribunales".

Desde que Washington reconoció, en 2019, a parte de la oposición venezolana como el gobierno "legítimo" de Venezuela, este grupo político controla los activos venezolanos en Estados Unidos y asumió la representación legal del país ante la Justicia.

La Administración Trump cambió de postura luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero pasado.

Principal activo de PDVSA

CITGO, una refinadora y comercializadora de petróleo con sede en Houston (Texas), es el principal activo de PDVSA y del Estado venezolano en el exterior.

Por ser el activo más valioso del país en jurisdicción estadounidense, CITGO está en el centro de varios juicios de ejecución destinados a cobrar laudos arbitrales y otras deudas del Estado venezolano, incluido el caso que se sigue en Nueva York.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EEUU ha mantenido hasta ahora a CITGO protegida de los acreedores al no emitir licencias que autoricen transacciones de venta de la empresa.

FUENTE: Con información de EFE

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