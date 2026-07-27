En reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, CEAPI y CAF ratifican compromiso con el Perú

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026.

LIMA.- La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova, y el presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, se reunieron con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, para ratificar el respaldo de ambas instituciones al país y sentar las bases de una cooperación estrecha de cara al nuevo gobierno.

“El Perú va a iniciar una nueva etapa. Los peruanos han expresado con mucha claridad que desean un Estado que funcione, una economía que vuelva a crecer y un Gobierno que genere estabilidad y oportunidades. Ese será el compromiso de nuestra administración. Queremos construir un Perú seguro para vivir, atractivo para invertir y confiable para hacer negocios”, expresó la mandataria peruana.

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Durante el encuentro, Fujimori enfatizó tres principios que guiarán su Gobierno: el primero, enfocado en el respeto absoluto al Estado de Derecho; el segundo, en la estabilidad macroeconómica y el tercero relacionado con el firme compromiso con la inversión privada como motor de crecimiento y generación de empleo.

Asimismo, la nueva mandataria manifestó su compromiso de recuperar el orden y la seguridad ciudadana. Dijo que, para ello, se utilizarán todas las capacidades del Estado para garantizar que el Perú vuelva a ser un país seguro para sus ciudadanos y para quienes inviertan en él.

Keiko Fujimori indicó que desde el inicio de su mandato, el Perú empezará a prepararse responsablemente para enfrentar el fenómeno El Niño.

“Nuestro primer enfoque será preventivo, invertiremos antes de la emergencia para evitar pérdidas humanas y económicas. Ejecutaremos obras de descolmatación de ríos, protección de quebradas, reconocimiento de puntos críticos y mantenimiento de infraestructuras peatonales”, señaló.

Reconocimiento del CEAPI

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, expresó su reconocimiento a la presidenta electa, Keiko Fujimori, por "su inteligencia, determinación, compromiso y generosidad". Asimismo, destacó que "para transformar un país es necesario conocerlo y quererlo".

Aseguró que confía en la capacidad de la nueva mandataria para liderar una etapa de reconciliación y desarrollo para el Perú, basada en "sanar heridas, no responder a las provocaciones y trabajar por un país mejor".

Vilanova reafirmó, además, el compromiso de CEAPI de seguir impulsando la participación del empresariado iberoamericano en el desarrollo del país. "Trabajaremos para movilizar a los empresarios iberoamericanos, fortalecer su confianza en el Perú y promover nuevas inversiones que contribuyan a su crecimiento", afirmó.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados reiteró la plena disposición de CAF para seguir acompañando al país en la ejecución de proyectos e iniciativas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

"CAF mantiene un vínculo histórico con el Perú, de más de cinco décadas, y seguiremos acompañando al país en los proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo del país es más firme que nunca", afirmó.

CAF mantiene una sólida relación de cooperación con el Perú y ha acompañado al país durante más de cinco décadas mediante el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura, desarrollo social, integración regional, transición energética, fortalecimiento institucional y promoción del sector productivo.

Esta reunión ratifica la voluntad de continuar trabajando conjuntamente para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo en beneficio de todos los peruanos.

FUENTE: Con información del CEAPI