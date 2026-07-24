CEAPI anuncia que Valencia será capital económica de Iberoamérica con el X Congreso empresarial en 2027

Álvaro Payá Serratosa (Inversiones Grupo Zrizer, S.L.); Ettore Morace, CEO de Trasmed, del Grupo Grimaldi; Jordi Gutiérrez, director General de CEAPI; Ana Pastor, secretaria General de CEAPI; Juan Francisco Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Marián Cano García, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana; José Vicente Morata, presidente del consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana; Luis Martí Bordera, vicepresidente de la CEV, y Stephan Roetzer, fundador y propietario Sanlucar Fruit

MADRID.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) presentó oficialmente el X Congreso Iberoamericano, que se celebrará del 7 al 9 de junio de 2027 en Valencia , España.

La presentación se realizó en el Palau de la Generalitat Valenciana y fue encabezada por Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, por Marián Cano García, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, y por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. Asistieron líderes empresariales de la ciudad.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, destacó la relación comercial entre la Comunitat Valenciana e Iberoamérica, “ya que las exportaciones realizadas por nuestro territorio en 2025 alcanzaron los 4,389 millones de euros. Además, en el primer semestre de 2026, las exportaciones a Iberoamérica desde nuestro territorio han crecido en un 2% en el acumulado respecto al mismo periodo del año anterior”.

Subrayó que “Iberoamérica representa alrededor del 10% del total exterior entre exportaciones e importaciones y las exportaciones representan el 8% de toda España lo que nos convierte en la quinta autonomía más exportadora”.

Puso en valor la “oportunidad de aportar nuestro grano de arena al gran encuentro de cooperación empresarial ideas y talento que supone la celebración de este congreso en Valencia”. Además, resaltó que “nuestra capital es el escenario natural para reforzar la vocación de conexión entre pueblos hermanos que impulsa desde hace años CEAPI”.

Pérez Llorca reivindicó discursos como los que lidera CEAPI de intereses comunes que generan proyectos concretos, "defienden la colaboración público-privada y apuestan por el equilibrio son imprescindibles en el contexto internacional de inestabilidad e incertidumbre que atravesamos”.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, indicó que "la celebración del Congreso en Valencia supondrá el punto culminante de ese impulso, consolidando a la ciudad como capital de la economía iberoamericana y como escenario desde el que seguir impulsando una agenda compartida de crecimiento, inversión y cooperación entre ambas orillas del Atlántico".

Dijo que, más que un gran encuentro, el Congreso nace con la vocación de dejar un legado duradero y contribuir a que, después de su celebración, Valencia siga siendo una referencia permanente en el mapa iberoamericano.

CEAPI se abre al mundo

Por su parte, Marián Cano García, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, sostuvo que con frecuencia se habla de inversión, competitividad y crecimiento, "pero las grandes conversaciones económicas empiezan con algo más simple, con un encuentro. Y ese es el valor de CEAPI y de este Congreso”.

Insistió: "Queremos consolidarnos como un territorio abierto al mundo y, por eso, este congreso encaja perfectamente en la visión de futuro de la Generalitat, porque este evento contribuirá a una construir comunidad iberoamericana muy conectada y competitiva”.

Tras el éxito de la novena edición del Congreso, celebrada en México, esta gran cita empresarial regresa a España y, por primera vez, tendrá como sede Valencia, una ciudad abierta al mundo, innovadora, emprendedora y con una clara vocación internacional. El Mediterráneo vuelve a consolidarse como espacio de encuentro entre culturas, economías y oportunidades. Iberoamérica también es Mediterráneo, y Valencia, como una de sus principales puertas, representa hoy ese punto de unión entre Europa y América Latina.

El Congreso de 2026 se celebrará, además, en un momento especialmente significativo para la región. Estará precedido por la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2026, situando a Iberoamérica en el centro de la agenda política y económica internacional.

Se extenderá a lo largo de tres días. El lunes 7 de junio, se celebran los encuentros de negocio, dónde se intercambian oportunidades de inversión al más alto nivel, junto a jornadas temáticas como las de impacto social, empresa familiar o Next Generation, centrada en los más jóvenes. El martes 8 y el miércoles 9 se celebran las sesiones plenarias en las que se analizarán los temas que marcarán la agenda económica del futuro de Iberoamérica.

El X Congreso Iberoamericano CEAPI volverá a convertirse en un espacio de referencia para el diálogo empresarial y la generación de oportunidades de negocio, reuniendo a más de 500 de los principales empresarios, familias empresarias y líderes económicos de toda Iberoamérica.

En un momento de profunda transformación geopolítica y económica, el encuentro pondrá el foco en el enorme potencial de la región, que vive un momento decisivo y tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes polos de crecimiento mundial, dejando de ser un actor secundario en el escenario internacional.

FUENTE: Con información del CEAPI