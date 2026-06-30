Rubio felicita a Keiko Fujimori por su triunfo y apuesta por fortalecer la cooperación con Perú

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria en la segunda vuelta presidencial y expresó la disposición de la administración del presidente Donald Trump de profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio e inversiones.

"La Administración Trump espera profundizar la colaboración con el gobierno de Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región", señaló Rubio en un comunicado oficial.

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La líder de Fuerza Popular, de 51 años, se impuso en unos comicios ajustados, en un país que ha atravesado una prolongada inestabilidad política y que ha tenido ocho presidentes desde 2016.

El regreso

La victoria de Fujimori marca el retorno del "fujimorismo" al poder más de dos décadas después del fin del gobierno del fallecido Alberto Fujimori (1990-2000), una figura que continúa generando profundas divisiones en la política peruana.

Su triunfo se produce además en un contexto de reconfiguración política regional, caracterizado por el ascenso de líderes conservadores en varios países latinoamericanos, en contraste con gobiernos de izquierda y extrema izquierda que han enfrentado cuestionamientos por el deterioro económico, la inseguridad y la crisis institucional.

Cooperación con EEUU

La administración Trump manifestó interés en fortalecer alianzas con gobiernos afines en América Latina para enfrentar desafíos relacionados con el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la migración irregular.

Aunque Trump no expresó públicamente un respaldo directo a Fujimori durante la campaña, como sí ocurrió con otros dirigentes conservadores de la región, funcionarios estadounidenses han destacado la importancia de consolidar relaciones estratégicas con países considerados aliados en materia de seguridad y estabilidad regional.

FUENTE: Con información de AFP