miércoles 15  de  julio 2026
PRESIDENTA ELECTA

Keiko Fujimori llama a la "reconciliación" luego de una década de inestabilidad política en Perú

"Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división", señaló Keiko Fujimori

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La presidenta Keiko Fujimori planteó este miércoles una "reconciliación" entre las fuerzas políticas de Perú para dejar atrás una década de inestabilidad, esto durante el acto para su acreditación como presidenta electa.

"Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias: significa aprender a construir sobre aquello que nos une", señaló la política en su discurso tras recibir sus credenciales del cargo en el Teatro Nacional de Lima.

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Fujimori agregó: "Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división". Asimismo, convocó a trabajar juntos a fuerzas políticas, instituciones estatales, gremios y a la academia.

La administradora de 51 años venció en la segunda vuelta por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez. Asumirá el poder el próximo 28 de julio.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso, donde el fujimorismo es una fuerza importante, o renunciaron antes de correr la misma suerte.

Crisis de seguridad

La victoria de la dirigente marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

La líder de Fuerza Popular tiene como primeros desafíos "asegurar la gobernabilidad", ya que no tiene mayoría en el Congreso, y "cumplir las promesas de campaña (de) "poner orden' en temas de criminalidad", dijo a la AFP el politólogo Eduardo Dargent.

El país atraviesa además su peor crisis de seguridad en tres décadas. Keiko Fujimori prometió un gobierno de mano dura para enfrentarla.

Entre 2018 y 2025, las denuncias anuales por extorsión se multiplicaron por más de ocho, hasta 26.500.

"Ella no va a poder cumplir con frenar la delincuencia ni garantizar servicios básicos", dice escéptica Abilia Ramos, de 44 años, que dirige un comedor popular al este de Lima.

Pero Fernando Cumana, un técnico de televisores, confía en ella. "Vamos a salir adelante (con Fujimori)".

FUENTE: Con información de AFP

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