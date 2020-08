En Venezuela desafían al mar para buscar alimentos

Es un riesgo que se ven obligados a tomar mientras el confinamiento nacional paraliza una economía que ya se encontraba en una situación miserable.

Pesca Venezuela AP.jpg Eric Méndez, un albañil de 40 años, flota en una cámara neumática mientras pesca en mar abierto frente a Playa Escondida en La Guaira, Venezuela, el viernes 14 de agosto de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus. AP/Matias Delacroix

“Nosotros somos constructores, nosotros somos albañiles, pero ahorita no hay trabajo de construcción. No hay ¿Cuánto cuesta un saco de cemento? Vale 10 dólares ¿Quién compra un saco de cemento ahorita en 10 dólares? Y si compran el saco de cemento no van a tener para pagarte la mano de obra. Entonces, ¿Cómo hacemos? Más fácil para nosotros es salir a pescar”, dijo Juan Carlos Almeida, de 35 años, quien pesca acompañado de Eric Méndez.

Otros que reman en pequeños grupos hasta 8 kilómetros (5 millas) de la costa perdieron sus trabajos en ramas como la construcción y los restaurantes que atendían a los bañistas. Todas las playas están cerradas, pero ellos tienen niños hambrientos en casa en los barrios en las laderas.

El nuevo coronavirus golpeó a Venezuela a mediados de marzo y el régimen ordenó el cierre de la mayoría de las empresas. El virus se ha propagado de manera constante en los cinco meses desde entonces. Las autoridades dicen que el COVID-19 ha matado a menos de 300 personas y ha enfermado a aproximadamente 31.000.

Pesca Venezuela 2 AP.jpg Edward Murat, de 20 años, carga un neumático por la playa y que usa para pescar en mar abierto frente a Playa Escondida, en La Guaira, Venezuela AP/Matias Delacroix

La nación permanece en gran parte paralizada y los vuelos comerciales han dejado de pasar por el principal aeropuerto del país en La Guaira. La gente tiene pocas esperanzas de que la vida vuelva a la normalidad pronto.

Los recién llegados a la pesca menor prefieren la seguridad del muelle de La Guaira, por temor al mar abierto, pero Almeida y Méndez, de 40 años, se consideran experimentados después de pasar un par de meses metiéndose al agua en gomas con aire (Bolsa interna de los neumáticos). Han hecho paletas de remo con bandejas de plástico y usan aletas en los pies para impulsarse hacia el Caribe. Rápidamente se pierden de vista de los que están en tierra.

Llevan anzuelos extra en el ala de sus sombreros, lejos de la goma y listos para pescar. Dejan caer líneas de pesca de un carrete cebado con sardinas.

Uno de los mayores temores de los ahora pescadores es que alguno de sus anzuelos pueda perforar accidentalmente su cámara de aire mientras pescan muy lejos de la orilla. Llevan tiras de goma para improvisar parches de emergencia en caso de un pinchazo accidental.

Pesca Venezuela AP 1.jpg Eric Méndez, un albañil de oficio de 40 años de edad y padre de tres hijos, que ha recurrido a la pesca en mar abierto en una cámara neumática para sobrevivir después de que la pandemia dio otro golpe a la economía de la nación, corta una bandeja de plástico para que le sirva como paleta de remo, en la costa de Playa Escondida en La Guaira, Venezuela AP/Matias Delacroix

Cuando atrapan un pez, lo jalan lentamente para ver si hay un tiburón siguiéndolo. Evitan acercarlos demasiado, pues podrían tratar de morderles las piernas. Independientemente de los riesgos, los pescadores improvisados dicen que estar en el mar durante varias horas los relaja. Les permite alejarse por un momento de las luchas de la vida en tierra: la pandemia, la crisis económica, los niños hambrientos y la falta de trabajo.

Dicen que prefieren adentrarse en el mar porque ahí es donde nadan los peces grandes, pero allí hay corrientes que amenazan con arrastrarlos mar adentro.

Cuando regresan a la costa reman contra las corrientes. Es agotador. Luego caminan varios kilómetros hasta su casa, descalzos y cargando su pesca en una mochila amarilla, azul y roja, de las que el régimen les da a los niños en la escuela. Llevan su cámara sobre un hombro.

La pesca de un buen día puede alimentar a sus familias durante una semana e incluso pueden compartirla con vecinos. El resto lo venden por una pequeña ganancia.

“Nosotros también tenemos derecho a la comida. Si nosotros no tenemos un trabajo, tenemos que ir... ¿a qué? A lo que Dios le dio a uno: el mar. Tenemos que lanzarnos a pescadores”, dice Méndez, un esposo y padre con dos hijos.