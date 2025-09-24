miércoles 24  de  septiembre 2025
CRIMEN

Encuentran los cuerpos de tres mujeres asesinadas en Buenos Aires por presunta venganza narco

Hay cuatro detenidos por homicidio agravado, incluido el dueño de la casa donde fueron encontrado los cuerpos de las mujeres. Las víctimas tenían 20 y 15 años

Dentro de los detenidos por el asesinato de tres mujeres en la periferia de Buenos Aires, hay dos dos hombres y dos mujeres (imagen referencial)

Dentro de los detenidos por el asesinato de tres mujeres en la periferia de Buenos Aires, hay dos dos hombres y dos mujeres (imagen referencial)

Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó del hallazgo de los cuerpos de tres mujeres, dos de 20 y una de 15 años, en la periferia sur de la ciudad. Las autoridades investigan el caso como una venganza vinculada con el narcotráfico.

"Supuestamente iban a participar de un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", dijo el ministro Javier Alonso en rueda de prensa este miércoles 24 de septiembre.

Lee además
Marcelo Pecci, fiscal paraguayo especializado en la lucha antidrogas.
SUCESOS

Asesinan en prisión de Colombia al testigo clave del crimen de fiscal paraguayo
La policía investiga la escena del crimen en la Ciudad de México.
Crimen organizado

Asesinan a alcaldesa en el oeste de México, la segunda en dos días

Hasta ahora, hay cuatro detenidos por homicidio agravado, incluido el dueño de la casa donde fueron encontrados los cuerpos, dos mujeres y dos hombres. Sin embargo, el ministro de Seguridad cree que podrían haber más involucrados en este caso.

"Nosotros sabemos que hay más personas involucradas; las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación; no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación en ese caso. Por secreto de sumario no puedo dar más información que esta”, sostuvo el ministro Alonso.

El motivo de las muertes de las tres mujeres aún está en investigación. Pero el ministro detalló que las mujeres se habrían encontrado "con algunos integrantes de esta organización tiempo antes" y "algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza".

Vehículo incendiado

La investigación determinó que las víctimas subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche y fueron trasladadas hasta una casa en Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires.

El vehículo fue encontrado incendiado poco después, cerca de la casa en cuyo jardín se hallaron los restos. El ministro de Seguridad estimó que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición, mientras que el rastreo de los teléfonos permitió reconstruir el recorrido realizado por las mujeres y la adolescente.

El martes, un grupo de personas, entre ellas algunas vecinas de las jóvenes, se manifestaron en la rotonda donde habían sido vistas por última vez, también en la periferia sur de Buenos Aires.

FUENTE: Con información de AFP/Infoabae

Temas
Te puede interesar

EEUU asegura que habrá más operaciones contra los carteles de narcotráfico

Chiky Bombom se une a la cuarta edición de Empowoman

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Te puede interesar

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En la foto de la nueva galería presidencial se observa una máquina de firmar automática (autopen) en lugar de la foto del expresidente Joe Biden en la Casa Blanca.
Paseo de la Fama

Trump cuelga foto de bolígrafo automático (autopen) en lugar del retrato de Biden en la Casa Blanca

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas