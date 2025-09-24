Encuentran los cuerpos de tres mujeres asesinadas en Buenos Aires por presunta venganza narco

Dentro de los detenidos por el asesinato de tres mujeres en la periferia de Buenos Aires, hay dos dos hombres y dos mujeres (imagen referencial)

BUENOS AIRES.- El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó del hallazgo de los cuerpos de tres mujeres , dos de 20 y una de 15 años, en la periferia sur de la ciudad. Las autoridades investigan el caso como una venganza vinculada con el narcotráfico.

"Supuestamente iban a participar de un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", dijo el ministro Javier Alonso en rueda de prensa este miércoles 24 de septiembre.

Hasta ahora, hay cuatro detenidos por homicidio agravado, incluido el dueño de la casa donde fueron encontrados los cuerpos, dos mujeres y dos hombres. Sin embargo, el ministro de Seguridad cree que podrían haber más involucrados en este caso.

"Nosotros sabemos que hay más personas involucradas; las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación; no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación en ese caso. Por secreto de sumario no puedo dar más información que esta”, sostuvo el ministro Alonso.

El motivo de las muertes de las tres mujeres aún está en investigación. Pero el ministro detalló que las mujeres se habrían encontrado "con algunos integrantes de esta organización tiempo antes" y "algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza".

Vehículo incendiado

La investigación determinó que las víctimas subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche y fueron trasladadas hasta una casa en Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires.

El vehículo fue encontrado incendiado poco después, cerca de la casa en cuyo jardín se hallaron los restos. El ministro de Seguridad estimó que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición, mientras que el rastreo de los teléfonos permitió reconstruir el recorrido realizado por las mujeres y la adolescente.

El martes, un grupo de personas, entre ellas algunas vecinas de las jóvenes, se manifestaron en la rotonda donde habían sido vistas por última vez, también en la periferia sur de Buenos Aires.

