Chiky Bombom se une a la cuarta edición de Empowoman

MIAMI.- Con su icónico: "¡Buenasss, Buenasssss!", y una autenticidad que ha conquistado millones, la dominicana Chiky Bombom llega por primera vez a Panamá como speaker internacional para el cierre de Empowoman, una plataforma de inspiración, educación y networking que conecta a mujeres de distintos países.

Empowoman es una iniciativa realizada por emprendedores venezolanos como una apuesta por la evolución de la región, y este año celebra su cuarta edición el sábado 18 de octubre en Multiplaza Pacific Mall - Panamá, con una jornada gratuita de conversatorios, charlas y conferencias, que prometen ser transformadoras.

La plataforma busca ser un espacio de sororidad, y reúne a más de tres mil mujeres que desean lograr grandes cambios en sus vidas.

Angie Picón, brand manager de la empresa, señaló que: "la participación de Chiky Bombom este año marcará un renacer profundo en lo que se viene trabajando con la plataforma, además será el cierre estelar de un evento que reunirá a más de 25 mujeres de distintas nacionalidades en tarima y lo mejor es que todas ellas han generado impacto a través de sus redes sociales, negocios y filosofía de vida, y comparten un hilo conductor: la autenticidad, tema central de esta edición”.

Empowoman

La iniciativa se nace gracias al interés de Cardigans Group, empresa que brinda servicios de marketing 360 y que nació en Caracas en 2012, por generar espacios de divulgación, inspiración y diálogo de temas actuales que permitieran el networking y crecimiento personal, así como el desarrollo profesional de las asistentes.

"Empowoman es una plataforma multiformato que da voz a historias que merecen ser contadas. Nació como un espacio de mujeres empoderadas para empoderar a más mujeres, con el propósito de compartir experiencias reales, educativas y profundamente humanas que reflejan los desafíos que muchas enfrentan y superan cada día”, acotó Carlos Enrique Gómez, director de comunicación de Cardigans Group.

Este año el proyecto ha tomado como bandera la autenticidad y cómo esta forma de ser nos permite alcanzar los propósitos que tengamos, enfrentar retos como la apatía, la depresión o distintas situaciones y mostrarnos al mundo fieles a nosotros mismos.

“Para Empowoman es un honor poder brindar este tipo de experiencias a nuestras audiencias, no solo en Panamá sino en todos los países de la región en los que tenemos presencia. Con el paso del tiempo, hemos logrado consolidar este proyecto como una plataforma de conexión, que ha impactado directa e indirectamente a más de diez mil mujeres, es un reto que junto a la empresa privada, patrocinadores y benefactores hemos mantenido en el tiempo. Crear este tipo de actividades nos llena de satisfacción y orgullo, porque de una u otra forma vamos cambiando vidas y generando nuevas maneras de hacer las cosas”, expresó Reinaldo Briceño, CEO de Cardigans Group.

Empowoman ha reunido a más de 75 mujeres en tarima, abordando temas de cultura, deporte, maternidad, wellness, belleza, emprendimiento, finanzas, entre otros; con conceptos que han nacido desde las palabras resiliencia, reinvención, constancia y autenticidad.

Además de haber contado con speakers internacionales como las venezolanas Erika de la Vega, María Gabriela de Faria y la colombiana Daniela Álvarez.

Edición 2025

Como cada año, el evento sumará un espacio de concientización sobre el cáncer de mama, en el marco de la campaña de dicha enfermedad en el mes octubre, y diseña un área de experiencias ofrecidas por marcas aliadas que promueven el crecimiento personal y profesional de las asistentes.

Quienes estén interesados en asistir a la cuarta edición, pueden registrarse de forma gratuita en empowoman.com.

El evento tendrá lugar el sábado 18 de octubre de 2025, desde las 10:00 a.m., en el Multiplaza Pacific Mall, Plaza del Sol, Ciudad de Panamá.