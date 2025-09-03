miércoles 3  de  septiembre 2025
SEGURIDAD

EEUU asegura que habrá más operaciones contra los carteles de narcotráfico

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que los bombardeos seguirán y que Maduro es el único que debería estar preocupado. "Encabeza el narcoestado", dijo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras el ataque contra una embarcación de narcotráfico que salió de Venezuela, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, aseguró que el gobierno de Trump seguirá realizando operaciones militares contra los cárteles del narcotráfico en aguas del Caribe y que no se detendrá.

“Cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino”, dijo el jefe del Pentágono a un canal de noticias estadounidense, en referencia a la lancha destruida atribuida al Cartel de los Soles del régimen de Venezuela. Y advirtió:

“La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien es, efectivamente, el cabecilla de un narcoestado; no fue elegido realmente y está acusado por EEUU con una recompensa de 50 millones de dólares”.

Resaltó que la prioridad del gobierno de Trump es la seguridad de EEUU, tras señalar la fortaleza de la fuerza naval del país.

Maduro frente al "narcoestado"

Hegseth comentó durante la entrevista la operación naval de este martes contra la embarcación de mediano tamaño que trasladaba droga y que salió de las costas de Venezuela, según reveló Trump a través de un video.

En el bombardeo, 11 personas tripulantes resultaron muertas, pero no se proporcionaron al momento más detalles sobre el ataque.

Según el jefe del Pentágono, el gobierno de EEUU ya tenía identificadas a las personas que ocupaban la embarcación como vinculadas al negocio del narcotráfico y a quienes vinculó con la organización terrorista el Tren de Aragua.

“Esa organización intenta envenenar al país con drogas”, afirmó y señaló a Maduro como “cabecilla de un narcoestado”.

“Sabemos que está involucrado en actividades de narcotráfico que han afectado directamente al pueblo estadounidense”, aseguró y contrastó la posición estadounidense con China y otros países que cuestionan la presencia naval frente a las costas de Venezuela.

“Lo que tenemos en el Caribe es una muestra clara de poderío militar”, subrayó.

Venezuela ante la operación

La operación fue rechazada por Maduro, quien acusó de nuevo a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, de querer el “petróleo venezolano gratis”, mientras su ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, puso en duda la veracidad del video de la Casa Blanca.

Se basaba en una interpretación de la IA a través de Gemini y la organización Cazadores de Fake News lo desvirtuó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cazamosfakenews/status/1963039490961822087?t=eqDdKGsx5scRjpa5Dc6WUQ&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Fox News channell, youtube

