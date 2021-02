Envenenan los perros de activista pro-animal en Cuba

"Mi perrito, mi perrito Pan lo han envenenado. Eso no se puede hacer en este país. Son unos hijos de putas quienes lo hicieron. En esta ciudad hace día están envenenando perros y no sé quién es, pero hay que ser muy malo"

"Todavía no me lo creo, dios mío. ...No pueden habernos hecho eso, mi amor. Tú sabes cuánto yo he luchado por estos animales para que venga a pasar esto". Con estas palabras Larrea dejaba escapar su dolor y frustración por lo ocurrido.

El sitio Diario de Cuba sostiene que Larrea es uno de los principales activistas de la comunidad animalista cubana y lleva años pidiendo una Ley de Protección Animal en el país. Impulsó esta semana una recogida de firmas para que el Gobierno permitiera a los veterinarios trabajar por cuenta propia.

El proyecto independientes BAC, que preside Larrea, comunicó que "siente una gran preocupación por los hechos ocurridos con los animalistas en nuestro país, pues, muchos inescrupulosos, nefastos ciudadanos, se han dado la tarea de asesinar, a través del envenenamiento a muchos de nuestros animales".

"Nos duele que en Cuba caminen aún en las calles personas tan malas, personas que nuestro proyecto le ha 'embaucado' sus negocios, por la razón de que nos oponemos rotundamente a todo tipo de peleas de animales y asesinatos de los mismos, por eso nos están haciendo esa guerra 'sucia', algo que se opone a toda conducta humana", agregó el comunicado.

Diario de Cuba subraya que esta es la segunda vez que los animalistas independientes de Santa Clara denuncian el envenenamiento de sus animales. La activista Leidy Laura Hernández contó este viernes que el veterinario confirmó que "sus perritos fueron envenenados".

"El pasado domingo 31 de enero una de mis perritas (Amarilla) amaneció muerta, 15 minutos después otra (Sonrisa) comenzó con síntomas. Hoy siento miedo (lo confieso) y otras tantas cosas más que mejor no digo, porque las amenazas con las que estaba casi acostumbrada a vivir se tornaron mucho más violentas a un extremo que ya no puedo callar", aseguró desde su página Grupo de Rescate Animal.

Acorde a Diario de Cuba algunos activistas acusan directamente al Gobierno cubano de estar detrás del envenenamiento. Por otra parte, dos periodistas oficialistas salieron a desmentir esas acusaciones.

"Me solidarizo con su terrible dolor y repudio tan atroz hecho. Con la misma fuerza rechazo las intenciones de quienes pretenden culpar, sin la más mínima prueba, al Gobierno cubano de semejante crueldad", dijo la periodista oficialista y reportera del régimen Leticia Martínez Hernández, en Facebook.

Diario de Cuba recuerda las palabras de Javier Larrea, a finales de enero cuando denunció amenazas y mensajes de odio por su lucha por los derechos de los animales en Cuba. "No voy a desistir por mensajitos de gente cobarde. Recordarles que mi capacidad de resiliencia ha ido en aumento y cuando nadie sabía de mí, pues ya yo me estaba enfrentado solo a los gigantes", aseguró entonces.