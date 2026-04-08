Familiares de presos políticos venezolanos cumplen 91 días de vigilia en las afueras del Sebin

"A las puertas de El Helicoide, el tiempo parece detenerse, pero la esperanza no descansa", señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El chavismo mantiene a 490 detenidos

CARACAS. - El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que los familiares cumplieron 91 días de vigilia en las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin ) de El Helicoide. La protesta se inició en enero luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que habría un gran número de liberaciones.

"A las puertas de El Helicoide, el tiempo parece detenerse, pero la esperanza no descansa. Ya son tres meses de vigilia en los que madres y familiares siguen esperando el abrazo de quienes nunca debieron ser arrebatados de su lado", indicó la ONG en sus redes sociales.

La organización también exigió la libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela. "Desde aquí, seguimos acompañando este esfuerzo valiente. Una lucha que se sostiene en la fe en Dios y en la convicción de que la justicia debe prevalecer. El dolor de estas familias no puede seguir prolongándose. ¡Basta de espera!", afirmaron.

El Foro Penal registró, al cierre de marzo, que pese a las excarcelaciones que se han verificado y la amnistía otorgada a varios presos políticos, el chavismo aún mantiene tras las rejas a 490. Dentro de este grupo, hay 44 presos con nacionalidad extranjera.

Niegan amnistía

El periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla, denunció que el Estado (régimen) venezolano le negó su petición de amnistía.

"No conformes con haberme desaparecido forzosamente por 7 meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por 1 año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo. No conformes con haber puesto a mi viejita a la humillación de suplicar por saber de mi paradero y romperle el corazón a mi hermano de tanta presión y estrés, que terminó sin vida a los pies de nuestra mamá, me dicen que sigo en juicio", denunció Branker por sus redes sociales.

El editor fue acusado de terrorismo y excarcelado en febrero pasado. Aseveró que el régimen rasgó a su familia y a su carrera en pedazos. A su vez, Branker consideró que ha sido tratado con una "saña insaciable".

"Me han hecho solicitar un perdón por delitos que no he cometido para luego negarme ese perdón. Somos miles de víctimas a los que nos han violado todos nuestros Derechos Humanos, mi historia es un diminuto punto en esta enorme tragedia, y este atropello no pasará sin ser registrado ante todas las instancias. No seré censurado, no seré silenciado, no seré arrinconado. La 'convivencia democrática' de los cementerios es inaceptable", expresó.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos/Rory Branker