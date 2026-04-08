miércoles 8  de  abril 2026
DDHH

Familiares de presos políticos venezolanos cumplen 91 días de vigilia en las afueras del Sebin

El esfuerzo y la convicción de que la justicia "debe prevalecer" guía protesta de los familiares, dijo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos

A las puertas de El Helicoide, el tiempo parece detenerse, pero la esperanza no descansa, señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El chavismo mantiene a 490 detenidos

"A las puertas de El Helicoide, el tiempo parece detenerse, pero la esperanza no descansa", señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El chavismo mantiene a 490 detenidos

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que los familiares cumplieron 91 días de vigilia en las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide. La protesta se inició en enero luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que habría un gran número de liberaciones.

"A las puertas de El Helicoide, el tiempo parece detenerse, pero la esperanza no descansa. Ya son tres meses de vigilia en los que madres y familiares siguen esperando el abrazo de quienes nunca debieron ser arrebatados de su lado", indicó la ONG en sus redes sociales.

Lee además
Josnars Adolfo Baduel, hijo del general Baduel, fue acusado de participar en la llamada Operación Gedeón en 2020
DDHH

Familia de preso político venezolano denuncia presión para que silencie "deterioro de salud"
Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
DDHH

ONG venezolana denuncia que se desconoce el paradero de 80 presos políticos

La organización también exigió la libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela. "Desde aquí, seguimos acompañando este esfuerzo valiente. Una lucha que se sostiene en la fe en Dios y en la convicción de que la justicia debe prevalecer. El dolor de estas familias no puede seguir prolongándose. ¡Basta de espera!", afirmaron.

El Foro Penal registró, al cierre de marzo, que pese a las excarcelaciones que se han verificado y la amnistía otorgada a varios presos políticos, el chavismo aún mantiene tras las rejas a 490. Dentro de este grupo, hay 44 presos con nacionalidad extranjera.

Niegan amnistía

El periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla, denunció que el Estado (régimen) venezolano le negó su petición de amnistía.

"No conformes con haberme desaparecido forzosamente por 7 meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por 1 año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo. No conformes con haber puesto a mi viejita a la humillación de suplicar por saber de mi paradero y romperle el corazón a mi hermano de tanta presión y estrés, que terminó sin vida a los pies de nuestra mamá, me dicen que sigo en juicio", denunció Branker por sus redes sociales.

El editor fue acusado de terrorismo y excarcelado en febrero pasado. Aseveró que el régimen rasgó a su familia y a su carrera en pedazos. A su vez, Branker consideró que ha sido tratado con una "saña insaciable".

"Me han hecho solicitar un perdón por delitos que no he cometido para luego negarme ese perdón. Somos miles de víctimas a los que nos han violado todos nuestros Derechos Humanos, mi historia es un diminuto punto en esta enorme tragedia, y este atropello no pasará sin ser registrado ante todas las instancias. No seré censurado, no seré silenciado, no seré arrinconado. La 'convivencia democrática' de los cementerios es inaceptable", expresó.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos/Rory Branker

Temas
Te puede interesar

ONG convoca a jornada de oración por la liberación de los presos políticos del chavismo

Indulto en Cuba comienza con liberaciones parciales y sin transparencia

Régimen de La Habana otorga indulto a más de 2.000 prisioneros alegando "carácter humanitario"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Negociaciones

Trump anuncia un alto el fuego bilateral por dos semanas e Irán abre el paso seguro por el estrecho de Ormuz

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

Néstor Olivares, de 50 años, acusado en este caso.
FRAUDE

Arrestan a contratista en Miami-Dade acusado de cobrar más de $200 mil por obra que nunca realizó

Richard Lamondin, candidato al Senado estatal de Florida.
ELECCIONES 2026

Demócrata de Miami abandona campaña al Congreso para disputar escaño clave del Senado de Florida

La congresista María Elvira Salazar y su rival demócrata Eliott Rodríguez.
ELECCIONES 2026

Salazar y Rodríguez miden fuerza financiera en el distrito 27 a la espera de informe clave ante la FEC

Te puede interesar

Imagen referencial.
ATENCIÓN PRONÓSTICO

Alerta por inundaciones y corrientes peligrosas en sur de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
PROYECTO EN CIERNES

Florida pone la mirilla sobre el matrimonio entre primos hermanos, DeSantis presiona por una prohibición

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
Conflicto

Primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Negociaciones

Trump anuncia un alto el fuego bilateral por dos semanas e Irán abre el paso seguro por el estrecho de Ormuz

La congresista María Elvira Salazar y su rival demócrata Eliott Rodríguez.
ELECCIONES 2026

Salazar y Rodríguez miden fuerza financiera en el distrito 27 a la espera de informe clave ante la FEC