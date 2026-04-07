martes 7  de  abril 2026
POLÍTICA

María Corina Machado anuncia viaje a España para reunirse con la diáspora venezolana

La Nobel de la Paz liderará un acto junto al presidente electo, Edmundo González Urrutia, para reforzar la presión internacional contra el régimen chavista

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

@EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, anunció este martes que se reunirá el próximo 18 de abril en Madrid con el opositor Edmundo González Urrutia, en un acto dirigido a la diáspora venezolana que busca consolidar el respaldo internacional a la causa democrática frente al régimen chavista.

El anuncio fue realizado a través de un video difundido en redes sociales, en el que ambos dirigentes confirmaron su participación en el encuentro.

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“Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos”, expresó Machado. Por su parte, González Urrutia añadió: “El próximo 18 a las 18:00 horas estaremos en Madrid para recibir a María Corina Machado en su visita”.

"Evento histórico"

Machado hizo un llamado a la movilización de los venezolanos en el exterior, instando a asistir con símbolos nacionales y en familia.

“Es muy importante que todos vayamos con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pasión y nuestro amor por Venezuela”, afirmó, al tiempo que destacó el valor del reencuentro de la diáspora en un momento clave para el país.

En la misma línea, el partido opositor Comando con Venezuela calificó la actividad como un “evento histórico” y aseguró que será una jornada marcada por la “energía, valentía y esperanza” de los venezolanos fuera del país.

La visita de Machado a la capital española también incluye reuniones con autoridades locales, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. Consultado sobre un eventual encuentro con el Gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló que las autoridades están abiertas a recibirla si así lo solicita.

“Si lo solicitan, no habría ningún inconveniente en que tenga un encuentro a cualquier nivel”, indicó.

El encuentro en Madrid se produce en un contexto marcado por la crisis política venezolana y el desconocimiento de amplios sectores de la comunidad internacional al régimen chavista, mientras la oposición continúa articulando acciones desde el exterior. González Urrutia, reconocido por la oposición como presidente electo, permanece fuera del país, al igual que otros dirigentes, en medio de denuncias de persecución política.

Ambos líderes han intensificado su agenda internacional en busca de apoyo para una transición democrática, en un escenario donde la diáspora venezolana se ha convertido en un actor clave para visibilizar la crisis y mantener la presión sobre el régimen. El acto del 18 de abril en Madrid se perfila así como una nueva demostración de fuerza política y simbólica de los venezolanos en el exterior.

FUENTE: Con información de Europa Press

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