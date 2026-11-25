Más allá de preparar el pavo, reunirse alrededor de la mesa o sumarse a las compras del Black Friday, ver una buena película se ha convertido en otro de los planes favoritos para pasar el Día de Acción de Gracias.

Ya sea como una pausa después de la cena o como una alternativa tranquila a las celebraciones tradicionales, estas cinco cintas aprovechan la fecha como escenario para contar historias que van desde la comedia y el drama hasta el terror y el suspenso.

TRADICIÓN Acción de Gracias: la celebración que une historia, fe y familia en torno a la gratitud a Dios

The oranges (2011)

La sólida amistad entre las familias Walling y Ostroff se pone a prueba cuando Nina, la hija pródiga de los Ostroff (Leighton Meester), regresa a casa para el Día de Acción de Gracias después de una ausencia de cinco años y comienza una aventura amorosa con David, el cabeza de familia de los Walling (Hugh Laurie).

Thanksgiving (2023)

Dirigida por Eli Roth, Thanksgiving trae el horror a Plymouth, Massachusetts, donde una violenta locura de compras del Viernes Negro termina en tragedia y deja varios muertos. Un año después, los supervivientes del incidente se ven perseguidos por un misterioso asesino enmascarado conocido como John Carver, cuyos espeluznantes asesinatos por venganza están inspirados en la figura histórica más infame del pueblo.

Friendsgiving (2020)

La historia sigue a Molly (Malin Åkerman), una actriz que atraviesa un divorcio difícil y trata de superar a su exesposo, y a su mejor amiga Abby (Kat Dennings), quien acaba de ser abandonada por su novia y sigue sumida en la tristeza. Para evitar el drama de las reuniones familiares tradicionales, ambas deciden organizar una cena tranquila y discreta de Acción de Gracias solo entre ellas en la casa de Molly.

Scent of a Woman (1992)

La historia sigue a Charlie Simms (Chris O'Donnell), un joven estudiante becado en un prestigioso y estricto internado preparatorio en Nueva Inglaterra. Para poder pagar su boleto de avión a casa para Navidad, Charlie acepta un trabajo temporal durante el fin de semana de Acción de Gracias: cuidar a Frank Slade (Al Pacino), un teniente coronel retirado del ejército estadounidense que es ciego, alcohólico, mordaz y sumamente difícil de tratar.

Prisoners (2013)

La trama arranca durante una tarde lluviosa del Día de Acción de Gracias en un tranquilo suburbio de Pensilvania. Dos familias vecinas, los Dover y los Birch, se reúnen para celebrar la cena festiva, pero la velada se convierte en una pesadilla cuando sus dos hijas pequeñas desaparecen sin dejar rastro mientras jugaban en el vecindario.

Con el paso de las horas y sin respuestas claras, la investigación queda a cargo del detective Loki (Jake Gyllenhaal), un agente metódico que trabaja contrarreloj siguiendo pistas cada vez más inquietantes. Al mismo tiempo, Keller Dover (Hugh Jackman), el padre de una de las niñas, siente que la policía avanza con demasiada lentitud debido a los protocolos legales y decide actuar por su cuenta.