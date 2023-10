Escasez de combustible genera crisis en Argentina

Argentina enfrenta escasez de combustible

Carlos Pinto, que se encontraba esperando su turno una estación de servicio de Shell en la capital argentina, se quejó de que había que esperar horas para repostar. Para "uno que trabaja en el auto, es terrible... Un país tan rico que nos pase esto, es payasesco”, reprochó.

Cristina Espelet, que llevaba 40 minutos haciendo fila en otra gasolinera de la misma empresa y no sabía si iba a poder llenar todo el tanque, apuntó que “ahora es la nafta, luego el fideo, el arroz; no somos Venezuela, somos Argentina y me preocupa no poder disponer de todos mis derechos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FMPinilla/status/1718590906570330410&partner=&hide_thread=false ¡No llorés por mí, Argentina! Ya tenés tus propias colas por combustible. pic.twitter.com/ujfSZpTNzI — Fernando Pinilla (@FMPinilla) October 29, 2023

Excusas ante la crisis

Sergio Massa advirtió a las petroleras que el abastecimiento debe estar resuelto para la medianoche del martes o de lo contrario no podrán fletar barcos de exportación.

El ministro cuestionó que teniendo ”récord de producción este año, récord de exportaciones nos encontremos ante la contradicción de que ese petróleo que se está produciendo no llegue" a los ciudadanos. “Nos tiene por lo menos que llamar la atención y darnos cuenta de que es muy importante que el Estado regule las relaciones sociales para proteger a los consumidores”.

Massa acusa a las empresas de haber recortado el suministro para presionar por un incremento de precios ante el temor de una devaluación después de la primera vuelta electoral del 22 de octubre.

"Hace 15 días empezaron con los cupos porque decían que hacía falta un aumento de 20%, del 40% en los precios. Después porque tras la elección había una devaluación. Y ahora porque vence el acuerdo de precios. Quédense tranquilos que tengo el coraje y voy a enfrentar a aquellos que especulan con el bolsillo de la gente", sostuvo el candidato oficialista.

Pero miles están pidiendo su renuncia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertaNoticiera/status/1718789302740496866&partner=&hide_thread=false | Multitud en Argentina exige la renuncia de Sergio Massa frente a la Casa Rosada, tras la escasez de combustible en el país. pic.twitter.com/lYRUXYWrSV — Alerta Noticiera (@AlertaNoticiera) October 30, 2023

"Inflación y consecuencias"

El opositor Javier Milei, por su parte, dijo en su cuenta X que “el desabastecimiento y la inflación son las consecuencias directas del modelo de la casta que defiende este gobierno de delincuentes con el ministro Massa a la cabeza”. Además afirmó a la prensa que la situación es “una postal por adelantado de lo que sería una eventual presidencia” del peronista.

El gobierno aplica controles de precios en el país sudamericano, que sufre una inflación anual de cerca de 140%.

El exsecretario de Energía Jorge Lapeña cuestionó en su cuenta de X, que la clase política local considere a Argentina "un proveedor confiable para el mundo de hidrocarburos en gran escala”.

“Massa empieza a darse cuenta que a Argentina no sólo se le corta la luz en verano cuando hace un calor sofocante. No pueden con el suministro de nafta ni de gasoil”, reprochó Lapeña, del Instituto Argentino de Energía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LapenaJorge/status/1718953316862795862&partner=&hide_thread=false Es un bochorno que un país como Argentina ; que se cree erróneamente un proveedor confiable mundial de hidrocarburos, sea tan infantil ; tan mentiroso y tan demagogo para explicar EL DESABASTECIMIENTO MAS IMPORTANTE DEL AÑO en América Latina. — Jorge Lapeña (@LapenaJorge) October 30, 2023

El gobierno y las petroleras acordaron la importación de 10 barcos con combustible y poner fin a las paradas técnicas por un corto tiempo para aumentar la capacidad de refinamiento.

Algunas petroleras afirmaron el sábado que el abastecimiento se irá normalizando en los próximos días y apuntaron que hubo niveles extraordinarios de demanda, especialmente en los últimos 15 días, por un fin de semana largo y las elecciones, “donde se produce un pico de movilidad de personas”.

También influyeron “el inicio de la siembra agrícola, una dependencia mayor a la habitual de importaciones de combustibles por paradas programadas en algunas refinerías” y una excesiva demanda generada por ”una expectativa de desabastecimiento".

Miembros de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina indicaron que los faltantes vienen de semanas atrás y en parte se deben a los cupos de abastecimiento que dispusieron las petroleras por el cepo a las importaciones, que obedece a la merma de dólares en el país.

Argentina produce petróleo y biocombustibles y tiene un parque refinador que alcanza para producir más del 80% de la demanda doméstica de gasolinas y diésel. Lo demás se importa.

FUENTE: AP