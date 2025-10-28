martes 28  de  octubre 2025
Seuridad

Escenas de guerra en Río de Janeiro: 64 muertos en operación policial más letal contra el crimen organizado

Los uniformados participan en el operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Río de Janeiro

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas en el norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos sospechosos.

Lee además
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional
El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani (izq.), y el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani (der.), a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, durante una parada para repostar de camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
GIRA PRESIDENCIAL

Trump inicia gira por Asia con reuniones clave con Xi, Lula y posible encuentro con Kim Jong Un

Los uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

El número actualizado de muertes "es de 64", entre estos cuatro policías, indicó una fuente de los servicios de seguridad del estado de Río, que no precisó si el resto de fallecidos son únicamente sospechosos.

Hasta ahora, las autoridades habían informado de una veintena de muertos.

Decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados.

La operación causó disrupciones en la ciudad postal de Brasil, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

Hasta ahora, la operación más letal en Río había tenido lugar durante la pandemia de COVID, en 2021, cuando murieron 28 personas en un solo día.

200.000 afectados

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Claudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro.

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía se incautó de 42 fusiles, según el gobierno estatal. Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

De su lado, Castro afirmó que "los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias".

Lanzan bombas desde drones

El gobernador publicó además un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo. "Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/claudiocastroRJ/status/1983132405645852872&partner=&hide_thread=false

La Corte Suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos contra el crimen organizado argumentando que "tienen una baja eficacia" contra las organizaciones criminales.

Exigiremos "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en escenario de guerra y barbarie", dijo por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

El izquierdista Lula quiere ayudar en la relación EEUU-Venezuela en medio de tensiones

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

El primer ministro de Jamaica declara el país como "zona catastrófica" por el huracán 'Melissa'

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Te puede interesar

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

Pronostican lluvias dispersas para el sur de Florida video
CLIMA

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba