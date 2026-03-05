jueves 5  de  marzo 2026
MERCADOS

Precios del petróleo suben, muy por debajo de cuando la guerra en Ucrania

El precio del barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentaba un 5,33%, hasta los 78,64 dólares, nada comparable con los más de 100 dólares en la guerra de Ucrania

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo subieron este jueves, pero nada que ver con los más de 100 dólares cuando estalló la guerra en Ucrania y durante otros conflictos armados.

Algunas bolsas volvieron a terreno negativo como es de suponer, pero en niveles esperados sobre el impacto inicial de la ofensiva contra el régimen asesino de Irán.

Los precios del petróleo y del gas bajaron la víspera, pero este jueves los dos principales indicadores del crudo escalaron como se suponía que ocurriera en este tipo de situaciones.

El precio del barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentaba un 5,33%, hasta los 78,64 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte, la referencia internacional, avanzaba un 3,61%, hasta los 84,34 dólares.

Los datos no son nada comparables con el precio por encima de los 110 dólares el barril cuando comenzó la invasión de Rusia en Ucrania.

Patrick O'Hare, analista de Briefing.com explicó que el aumento de los precios del petróleo fue impulsado por "reportes no confirmados de que Irán atacó un petrolero frente a las costas de Irak" y por el conocimiento de que la actividad a través del estrecho de Ormuz sigue con menor tránsito, es decir, todo en terreno especulativo.

Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas abrieron en rojo y operaban con pérdidas a mitad de la jornada. La bolsa de París bajaba 0,60%, Fráncfort 0,59%, Londres 0,52%, Milán 0,37% y Madrid 0,40%.

El ánimo de los inversores es el mismo en Estados Unidos y en Wall Street los principales indicadores abrieron con caídas el Dow Jones cedía 0,53%, el Nasdaq 0,20% y el marcador S&P 500 0,19%.

El impacto inicial esperado

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados", aseguró la socialista directora del FMI, Kristalina Georgieva.

La consultora Kpler informó el miércoles que el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz cayó un 90%, por supuesto en los primeros días del conflicto.

La incertidumbre sobre la duración de la guerra también pesa sobre los mercados, y la naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo hasta nuevo aviso.

Los mercados asiáticos cerraron con ganancias, aprovechando la tendencia alcista de la víspera en Wall Street.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi cerró con una ganancia de 9,63%, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% la víspera, en un mercado atento a las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

Por precaución, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68.000 millones de dólares, que, dijo, "prevendrá la inestabilidad" en los mercados de capitales.

El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9%, tras perder un 3,61% el miércoles.

Las bolsas chinas subieron también (Hong Kong un 0,3% al cierre y Shanghái un 0,6%), después de anunciarse el objetivo de crecimiento para este año -entre un 4,5% y un 5%-, el más modesto en tres décadas.

FUENTE: Con información con AFP.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

