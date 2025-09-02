Real Sociedad ficha a nuevo jugador venezolano

El centrocampista venezolano Yangel Herrera (izquierda) disputa el balón con el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte durante un partido entre ambas selecciones, el 10 de junio de 2025.

MADRID.- La Real Sociedad anunció este lunes los fichajes de dos mediocentros, el español Carlos Soler y el venezolano Yangel Herrera , ambos hasta 2030.

El club vasco alcanzó un acuerdo con el París Saint-Germain para sumar a sus filas a Soler, "un centrocampista derecho que puede ocupar distintas posiciones en el centro del campo", señaló en un comunicado.

"Desde niño en la cantera del Valencia CF, Soler fue subiendo peldaños hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2016-2017, precisamente en Anoeta (el estadio de la Real Sociedad)", añadió la nota.

Soler estuvo hasta 2022 en el Valencia, con el que fue campeón de la Copa del Rey en 2019, antes de poner rumbo a la capital francesa.

Tras dos temporadas en el cuadro galo con un balance principalmente de dos títulos en la Ligue 1, el jugador fue cedido al West Ham inglés el pasado curso.

Internacional absoluto con España, "el valencianista llega para aportar su calidad y versatilidad al centro del campo", subrayó la entidad vasca.

Antes, la Real Sociedad anunció el fichaje de Herrera tras cerrar un acuerdo con el Girona, para reforzar la medular.

El sudamericano de 27 años fichó en 2017 por el Manchester City, que lo cedió entre otros al Granada, el Espanyol y otra vez al Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

En la Real Sociedad, Herrera se reunirá con el lateral Jon Aramburu, compañero en la selección nacional de Venezuela.

Asensio deja el PSG

El extremo español del París Saint-Germain, Marco Asensio, que no entraba en los planes de Luis Enrique en el club campeón de Francia y de Europa, se comprometió este lunes con el Fenerbahçe turco, anunciaron los dos clubes.

"El experimentado mediocampista de 29 años firmó un contrato (...) de 3+1 años", hasta 2028, con opción para uno más, anunció el equipo de Estambul, clasificado para la Europa League después de caer la pasada semana en el playoff de acceso a la Liga de Campeones.

Asensio, 38 veces internacional con España, tenía contrato con el PSG hasta junio de 2026 y en febrero se había unido como cedido al Aston Villa inglés, donde firmó 8 tantos en 21 partidos.

Llegado libre al PSG a mediados de 2023 tras jugar en el Real Madrid, Asensio inicia una nueva etapa en Turquía, donde tendrá entre sus nuevos compañeros a otro ex del PSG, el defensor eslovaco Milan Skriniar.

El Fenerbahçe anunció el viernes el despido de su entrenador, el portugués José Mourinho.

FUENTE: AFP