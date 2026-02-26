Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.

NUEVA YORK — El depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro , pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclama.

La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indicaron los argumentos de la moción en la plataforma judicial.

Política El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

La documentación incluyó una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagarse su propia defensa, por lo que presentará pruebas financieras de ello si se le requieren.

En el memorando que sustenta la moción, Pollack repitió su denuncia de ayer ante el juez Alvin Hellerstein y argumentó que la OFAC, que depende del Departamento del Tesoro, está "interfiriendo" con el derecho a la defensa, recogido en la Sexta Enmienda de la Constitución, y el derecho al debido proceso de Maduro.

Abogado defiende sus honorarios

"El Gobierno de EEUU, aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados" de Caracas para financiar sus honorarios, y "cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras", según Pollack.

Maduro afirmó en su declaración que "el Gobierno de Venezuela está dispuesto a financiar esa defensa y él esperaba que así ocurriera", motivo por el cual contó con Pollack, su "abogado de confianza", en su primera audiencia el pasado 5 de enero, y "desde entonces han trabajado juntos".

Por su parte, el abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, corrobora que el Caracas tiene la "obligación clara y legal de cubrir todos los gastos de su presidente, incluyendo honorarios de abogados", y al respecto aseguró que "desea cumplir" y "está preparada para pagar los costes de defensa", especificando que el dinero es legítimo.

Renunciará al caso

"Además, confirmo que los fondos que (Caracas) usaría en este asunto no están relacionados con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva o con ninguna otra actividad ilegal", abundó Facchinetti.

Pollack, asimismo, manifestó que si el juez Hellerstein no accede a desestimar el caso, le pedirá autorización "reticentemente" para retirarse como abogado de Maduro.

Tanto Maduro como el régimen de Venezuela están sujetos a sanciones de EEUU, por lo que el abogado solicitó una licencia a la OFAC para recibir fondos por su labor de defensa, que recibió el 9 de enero, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.

FUENTE: Con información de AFP