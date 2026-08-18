martes 18  de  agosto 2026
PROTECCIÓN ANIMAL

Estudiantes dan una lección de compasión al salvar mascotas

Best Friends Animal Society combina la acción de los estudiantes con la misión de convertir a EEUU en un país donde el sacrificio de las mascotas sea abolido

Harper Phillips crear pulseras y aretes para recaudar fondospara un albergue. (Haper Phillips)

Harper Phillips crear pulseras y aretes para recaudar fondospara un albergue. (Haper Phillips)

Por Julián Varela

MIAMI — Con el regreso a las aulas, las mochilas se llenan de cuadernos, lápices y nuevos retos. Pero este año, hay un grupo de estudiantes extraordinarios que nos está dando la lección más importante de todas: la compasión hacia quienes no tienen voz.

En cada rincón del país, jóvenes héroes están transformando la realidad de miles de mascotas sin hogar, demostrando que no hace falta ser un adulto para cambiar el mundo.

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Inspirados por la misión de Best Friends Animal Society de lograr un país donde cada perro y gato tenga un hogar, estos estudiantes están escribiendo una historia de ternura y dedicación.

“La solidaridad no tiene edad, y estos jóvenes nos recuerdan que un pequeño gesto puede ser el comienzo de una gran esperanza para una mascota que espera una segunda oportunidad”.

Best Friends Animal Society es una organización nacional sin fines lucro tiene como objetivo lograr que Estados Unidos sea un país no-kill*, es decir, salvar a todas las mascotas sanas y tratables que se encuentren en los albergues, y para ello colabora con más de 6,000 albergues y grupos de rescate en todo el país.

Los protagonistas y sus historias

Harper Phillips (10 años, Luisiana): Con sus manos tejedoras, crea pulseras y aretes. Lo que comenzó como un proyecto para recaudar $1,000 para un albergue local, se convirtió en una misión de amor dedicada a ayudar a Weezie, una perrita que necesitaba con urgencia una cirugía vital.

El equipo de campo traviesa (Colorado): Para estos corredores de Littleton High School, su entrenamiento semanal tiene un propósito especial. Colaboran con la Humane Society local para sacar a los perros de sus caniles, regalándoles aire fresco, ejercicio y, sobre todo, el cariño que tanto necesitan mientras esperan a su familia definitiva

Lily (19 años, Florida): Cuando el destino puso a una gata y sus cinco gatitos en su patio, Lily no dudó. Con el apoyo de un programa de hogares temporales, convirtió su casa en un refugio lleno de afecto. Gracias a su esfuerzo, hoy casi todos tienen un hogar, y ella ya se prepara para abrir sus puertas nuevamente.

Estas historias son un recordatorio conmovedor de que la compasión es el motor que mueve al mundo. Mientras estos jóvenes regresan a clase, nos dejan una lección imborrable: el futuro no solo pertenece a quienes alcanzan metas académicas, sino a aquellos que, con ternura y valentía, deciden hacer del mundo un lugar más amable para todos, incluyendo a nuestros amigos de cuatro patas.

El modelo "No-Kill" (Sin sacrificio), se refiere a lograr una tasa de salvamento del 90% o más en los albergues de animales, dado que el porcentaje de animales con problemas médicos o de comportamiento irreversibles que impiden su reubicación suele ser menor al 10%.

Tiene un único requisito, el trabajo conjunto y colaborativo de albergues, rescatistas, gobiernos y comunidad, priorizando la seguridad pública y el bienestar animal mediante buenas prácticas.

FUENTE: Con información de Best Friends Animal Society

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