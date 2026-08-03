¿Cuáles son las ciudades más amigables de EEUU para vivir con mascotas?

Un análisis exhaustivo sobre las cien principales metrópolis norteamericanas evalúa costos veterinarios, mercado inmobiliario e infraestructura disponible para los animales de compañía en Estados Unidos, que alcanzó una dimensión económica sin precedentes , con más de 95 millones de hogares que cuentan con al menos una mascota.

Las estimaciones financieras para este año prevén un gasto proyectado de 165 mil millones de dólares destinado a cubrir alimentación, productos de cuidado y servicios veterinarios. No obstante, la experiencia de convivencia y la carga presupuestaria varían de manera sustancial dependiendo del área geográfica y la infraestructura urbana donde residan los propietarios.

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Ante esta realidad, la empresa de finanzas personales WalletHub publicó su informe sobre las ciudades más amigables con las mascotas de 2026. La investigación examinó y comparó las 100 metrópolis más pobladas del país mediante un análisis multidimensional sustentado en 23 indicadores clave. Entre los factores evaluados destacan el costo promedio de la atención médica veterinaria, las tarifas de seguros para perros, la densidad de negocios especializados por habitante, la disponibilidad de áreas verdes y el porcentaje de viviendas en alquiler que aceptan animales domésticos.

En el desglose de resultados generales, Scottsdale, Arizona, obtuvo la primera posición nacional. La ciudad destacó por su amplia oferta comercial orientada a los animales y por condiciones habitacionales idóneas. Según los registros del informe, cerca del 98 % de los anuncios inmobiliarios de alquiler en Scottsdale permiten la presencia de animales de compañía. Asimismo, los parques y áreas de esparcimiento abarcan un 31 % del territorio urbano, ofreciendo un entorno óptimo para actividades al aire libre.

10 metrópolis más adaptadas para la vida animal

El grupo de vanguardia en el estudio reflejó un predominio de ciudades ubicadas en el cinturón del sol y en el sur de la nación. A continuación, se detallan las diez principales metrópolis clasificadas en la investigación:

Scottsdale, Arizona: destaca por su alta proporción de negocios para mascotas y facilidad para encontrar viviendas en alquiler que admiten animales. Tampa, Florida: ofrece un equilibrio accesible entre servicios de salud animal, opciones de recreación y espacios públicos. Las Vegas, Nevada: tiene elevados índices en infraestructura comercial e integración de espacios adaptados. Orlando, Florida: cuenta con una sólida red de servicios veterinarios y comercios aptos para perros. Cincinnati, Ohio: combina costos razonables de vida con variadas alternativas de esparcimiento animal. San Petersburgo, Florida: sobresale por parques comunitarios y facilidades de acceso peatonal. Birmingham, Alabama: presenta tarifas moderadas en atención médica y servicios de cuidado. Tulsa, Oklahoma: ofrece una de las primas de seguro canino más reducidas de todo el país. Atlanta, Georgia: registra elevada disponibilidad de tiendas especializadas y espacios verdes. Irvine, California: brinda excelentes estándares en seguridad, limpieza y vivienda adaptada.

Por otro lado, la clasificación mostró un contraste marcado en las grandes metrópolis tradicionales, donde los altos costos y la restricción de espacios afectaron la puntuación. La ciudad de Nueva York ocupó el puesto 100 del listado, ubicándose como la menos amigable del estudio. Otras localidades situadas en los últimos lugares fueron Chicago (99), Milwaukee (98), Buffalo (97) y Honolulu (96), aquejadas por gastos elevados en servicios médicos y menor presencia proporcional de comercios dedicados al rubro.

Disparidades en costos veterinarios y seguros

Las diferencias financieras regionales resultaron un eje fundamental del reporte. En el ámbito de la salud animal, Columbus, Ohio, registró los costos promedio de exámenes veterinarios anuales más bajos del país, presentando tarifas 2,5 veces menores en comparación con Nueva York. En cuanto a la cobertura de salud animal, Oklahoma City y Tulsa reportaron las primas mensuales de seguro de perro más económicas, siendo 4.1 veces más bajas que las tarifas registradas en Seattle, Washington.

Respecto a la disponibilidad comercial por habitante, Scottsdale aventajó a Newark, Nueva Jersey, registrando 8.2 veces más establecimientos dedicados al cuidado de animales. Sobre estas diferencias, Chip Lupo, analista principal de WalletHub, señaló:

“Las ciudades más amigables con las mascotas no son solo aquellas donde es más barato tener un animal y cuidar de su salud, aunque el costo es definitivamente una consideración importante. Muchos factores contribuyen a un buen entorno, desde la disponibilidad de veterinarios hasta la prevalencia de parques y la facilidad para caminar.” “Las ciudades más amigables con las mascotas no son solo aquellas donde es más barato tener un animal y cuidar de su salud, aunque el costo es definitivamente una consideración importante. Muchos factores contribuyen a un buen entorno, desde la disponibilidad de veterinarios hasta la prevalencia de parques y la facilidad para caminar.”

Si bien Scottsdale ostenta el tercer mejor clima del país para actividades recreativas, Lupo aconsejó tomar precauciones durante los meses estivales debido a las altas temperaturas del desierto de Arizona. En conclusión, el estudio demuestra que elegir una ciudad apta para mascotas va más allá de la preferencia personal; constituye una decisión con impacto directo en el presupuesto familiar y en el bienestar animal.

FUENTE: Con información de WalletHub