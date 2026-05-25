lunes 25  de  mayo 2026
Fútbol

Lamine Yamal lidera la lista de España para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

Lamine Yamal lidera la convocatoria de España para el Mundial 2026 en una lista histórica sin jugadores del Real Madrid.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lamine Yamal encabezará la selección de Selección de fútbol de España en el Mundial 2026 pese a llegar entre dudas físicas, en una convocatoria histórica marcada por la ausencia total de jugadores del Real Madrid CF.

El seleccionador Luis de la Fuente anunció este lunes una lista en la que destacan como novedades los defensas Eric García, del FC Barcelona, y Marc Pubill, del Atlético de Madrid.

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La convocatoria deja un dato sin precedentes: será la primera vez que España dispute un Mundial sin representación española del Real Madrid.

Hasta ahora, la edición con menos jugadores madridistas en La Roja había sido Brasil 1950, cuando solo estuvo presente Luis Molowny.

“No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española”, explicó De la Fuente al ser cuestionado por la ausencia de futbolistas madridistas.

Confianza en los lesionados

El técnico español también transmitió tranquilidad respecto al estado físico de varias piezas importantes como Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino.

“Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer partido”, aseguró el seleccionador.

Lamine Yamal no juega desde hace semanas debido a una lesión muscular sufrida con el Barcelona, mientras que Nico Williams también afronta la recta final de su recuperación.

Por su parte, Merino dejó atrás una fractura por estrés en el pie derecho y recientemente aseguró que “lo del pie está olvidado”.

De la Fuente explicó que el cuerpo médico de la federación trabaja coordinadamente con los clubes para controlar la evolución de todos los jugadores tocados.

“No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar disponibles para el primer partido o el segundo”, indicó.

España se siente favorita al título

España comenzará su participación en el Mundial el 15 de junio frente a Selección de fútbol de Cabo Verde dentro del Grupo H.

Posteriormente se medirá a Selección de fútbol de Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Selección de fútbol de Uruguay el 27 de junio.

La Roja intentará superar sus discretas actuaciones en 2018 FIFA World Cup y 2022 FIFA World Cup, torneos en los que cayó eliminada en octavos de final.

De la Fuente no escondió la ambición de su equipo y aseguró que España se considera candidata al título mundial.

“¿Nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada”, afirmó.

“Tenemos calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso”, concluyó el seleccionador español.

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