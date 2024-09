Evo Morales rechaza invitación a diálogo del presidente Luis Arce

LA PAZ.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales , afirmó que no tiene previsto reunirse con ningún funcionario del gobierno del presidente Luis Arce que este viernes lo invitó a dialogar en un intento por frenar las protestas encabezadas por el exmandatario en contra de la crisis económica, pero que tienen un trasfondo electoral, pues Morales busca impulsar una candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

Morales indicó que no ha recibido una invitación formal para una reunión por parte del gobierno de Arce. "Es parte de lo que siempre hablan. No tengo nada que comentar, porque no es oficial", indicó.