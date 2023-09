Excanciller mexicano Ebrard lanza ultimátum a partido Morena

“Presentamos esta impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que vamos a seguir (...) Si esas circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, quedan igual, pues ya no tendría interés en estar en Morena", dijo Ebrard en un mensaje a los medios de comunicación.

La semana pasada el partido Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó una consulta interna para escoger a su abanderado presidencial para las próximas elecciones en la que resultó favorecida la exjefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ebrard también tenía aspiraciones presidenciales.

Tras conocerse los resultados, el excanciller denunció que el proceso registró "irregularidades graves" y ha pedido que se repita.

El pasado domingo, Ebrard formalizó la impugnación a través de un documento que consignó ante Morena en el que incluyó supuestas pruebas de las irregularidades. El excanciller asegura que

Claudia Sheinbaum, precandidata méxico.jpg La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y precandidata presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum, saluda a sus seguidores durante un mitin en Guadalajara AFP

fue favorecida y que integrantes del Ministerio de Bienestar ejercieron presión durante el proceso para favorecer a la exjefa de gobierno de Ciudad de México.

Ebrard también denunció la supuesta afinidad entre Sheinbaum y la responsable de la comisión de encuestas de Morena, Ivonne Cisneros.Hiizo referencia a episodios violentos que, según él, impidieron que los votantes ejercieran su derecho de manera libre y sin presiones.

"Presentamos la impugnación con todos los elementos de convicción, testimonios y pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad; nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es un acuerdo político, una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos, tienen que darla en estos días", dijo.

Y agregó: "Si para su punto de vista, todo lo que les acabo de describir, lo que hemos presentado, las inconformidades, no ocurrieron y no pasó nada, pues la decisión de su servidor sería no seguir participando, porque no avalo esas conductas ni esas prácticas; llevo muchos años combatiéndolas, ahora sí que como diría el clásico: ¿qué necesidad?”, detalló, reseñó Milenio.com.

Ebrard aseguró que es "leal" al presidente López Obrador, pero consideró que debe decir su opinión sobre el proceso interno, para que se resuelva.

"Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador, he sido su más leal colaborador, jamás le haría daño por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir, porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo... Tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o un cargo: mi objetivo es que esto se resuelva”, manifestó.

Por último, Ebrard informó que el 18 de septiembre anunciará formalmente el movimiento político que lidera, que según dijo, cuenta con más de medio millón de simpatizantes en todo México. Según la prensa mexicana, el movimiento de Ebrard se conformará como una asociación civil y su nombre se conocerá en los próximos días.

Denuncia sin fundamento

Entre tanto, Sheinbaum señaló que la impugnación a su victoria presentada por su rival en las primarias, "no tiene mucho fundamento" y lo conminó a que siga en el partido de cara a las elecciones de 2024.

"Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas", dijo.

Ante la advertencias de Ebrard de que saldría del partido si sus reclamaciones no son respondidas de manera adecuada, Sheinbaum subrayó que Morena tiene las puertas abiertas para todos y "por supuesto también" para el exministro de Exteriores.

"Él va a tener que tomar una decisión, pero aquí siguen abiertas las puertas para que regrese. En realidad no se ha ido, para que esté aquí", expresó.

