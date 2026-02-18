Excarcelan a experto petrolero estadounidense pero le imponen medida que restringe su salida del país

CARACAS. - El experto petrolero Evanan Romero fue dejado en libertad este martes, cuatro días después de ser detenido por el régimen chavista en el Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo, en el occidente de Venezuela , pero le fueron impuestas medidas de presentación al tribunal cada 15 días, lo que restringe su posibilidad de salir del país.

La información fue confirmada por el Ministerio Público en un comunicado publicado este miércoles en la madrugada, en el cual se señala que tras celebrarse el martes “la audiencia de presentación y en atención a la edad del ciudadano investigado” “el Ministerio Público solicitó una medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación”.

La medida fue acordada por el tribunal, afirmó.

Romero, de 86 años de edad y de doble nacionalidad venezolana-estadounidense, fue detenido el 13 de febrero, debido a que “se encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación”, según asegura el organismo a cargo del fiscal del régimen, Tarek William Saab.

La afirmación, sin embargo, extraña a sus cercanos debido a que no es la primera vez que el petrolero viaja a Venezuela.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que el pasado día 13 de febrero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo el ciudadano Evanan Romero Gutiérrez (sigue) pic.twitter.com/rH3O0Zlkrh — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 18, 2026

Detenido no por tema petrolero

El Ministerio Público en su comunicado consideró “necesario precisar” que la detención de Romero “no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector, como ha sido en distintos espacios mediáticos”.

No obstante, se informó que el experto había llegado al país para mantener reuniones con la petrolera Repsol, en el contexto de las negociaciones de crudo entre EEUU y el régimen venezolano, y la emisión de nuevas licencias emitidas por Washington, tras la promulgación de la ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada y foránea.

La semana pasada, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el petrolero Harry Sargeant III, dedicado a la exportación de asfalto a Venezuela que cobró fuerza en los tiempos de Biden y Maduro, no está incluido en las negociaciones. Lo aclaró mientras el secretario de Energía, Chris Wright, cumplía una visita al país.

“Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté aprobado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país”, afirmó al referirse también a la publicación sobre el magnate en un diario estadounidense, un día antes de la detención.

FUENTE: Con información redX Ministerio Público, ntn24.com