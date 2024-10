Exfiscal del régimen cubano llega a EEUU bajo amparo de CBP One

Roca Sampedro, quien ahora se encuentra en Houston, Texas, tiene una audiencia de inmigración programada para abril de 2025. Durante su tiempo como fiscal en Cuba, fue responsable de condenar a varios manifestantes pacíficos que participaron en las históricas protestas de julio de 2021, cuando más de mil personas fueron detenidas. Entre los sentenciados por su intervención se cuentan jóvenes que recibieron penas de hasta cuatro años y medio de prisión.

Según Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, “debido al trabajo de esa fiscal fueron sentenciados cuatro inocentes desde cuatro años y cuatro meses de prisión a tres años y seis meses de cárcel”.

La ex fiscal cubana Rosabel Roca Sampedro, responsable de múltiples condenas a manifestantes del 11 de julio en Camagüey, se encuentra en Estados Unidos, a pesar de las advertencias de legisladores para que no se le permitiera su entrada al país. Roca Sampedro entró a Estados Unidos mediante una cita del programa CBP One el pasado 15 de julio. Los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar habían advertido al Departamento de Seguridad Nacional en una carta en la que pidieron que rechazaran su solicitud de asilo. La ex fiscal intervino en las causas de cuatro jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes. Según documentó Martí Noticias, Roca Sampedro entró desde México por la frontera a través de Brownsville, en Texas. Tiene una audiencia preliminar en la corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril de 2025, pero ya tiene permiso de trabajo.