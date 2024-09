Cuba: El embarazo precoz y la crisis económica obliga a jóvenes a parar estudios

LA HABANA.- Francis dejó el técnico medio en Informática en el que estudiaba para irse a trabajar en el bar restaurante que abrió su hermano. Karina no empezó este curso en el preuniversitario en el campo porque tiene cuatro meses de embarazo; decidió poner en pausa sus estudios y no sabe cuándo los retomará. Para Marianlee, una estudiante de medicina recién graduada, realizar la especialidad de Pediatría con la que soñaba ya no entra entre sus planes, que ahora son irse del país.