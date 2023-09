Exhiben cuerpos "extraterrestres" en el Congreso de México

Mientras, voces científicas calificaron directamente el miércoles como un fraude a los supuestos cuerpos de “seres no humanos”.

Las figuras tenían el tamaño del esqueleto de un niño.

Los cuerpos, que se parecen a los humanos morfológicamente aunque de color gris, fueron supuestamente hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca, dijo Jaime Maussan, un comunicador mexicano que promovió esta exposición.

"Son seres que no son parte de nuestra evolución terrestre", dijo Maussan durante la sesión convocada por el diputado oficialista Sergio Gutiérrez, quien defendió el acto como de "interés público".

Maussan, quien por años ha divulgado posibles fenómenos extraterrestres, citó análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según los cuales "estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad".

“Si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar; son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres porque no lo sabemos”, dijo ante los legisladores mexicanos.

El Instituto de Física de la UNAM reconoció en un comunicado haber realizado estudios a los cuerpos, pero subrayó que los resultados son reservados al ser solicitados por un particular y están limitados a determinar la antigüedad de los mismos.

El laboratorio del Instituto "se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite", señaló en el boletín.

El periodista también presentó ante los legisladores videos de supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados.

"Me parece franco cotorreo (burla) el que se vengan a hacer estos espectáculos a la Cámara", dijo el diputado del opositor Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski, quien cuestionó el valor científico de la exposición.

"Lo importante es que todas las voces sean escuchadas", opinó, por su parte, Javier López Casarín, del Partido Verde, aliado del oficialismo, defendiendo la trayectoria de Maussan.

Intentando dar credibilidad a lo expuesto, el congresista hizo que el periodista y los demás oradores juraran decir la verdad durante la audiencia, la primera de este tipo que organiza un poder público mexicano.

Asombro y burlas

Gutiérrez explicó que la sesión fue solicitada por el periodista luego de que el pasado 26 de julio, ante un comité del Congreso de Estados Unidos, David Grusch, exfuncionario de inteligencia de ese país, afirmara que los humanos no están solos en el universo y que las autoridades ocultan evidencia, según su juicio.

En mayo, la NASA sostuvo su primera reunión pública sobre este asunto, e instó a un manejo científico más riguroso para aclarar el origen de cientos de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

Desde 2003 a la fecha, las autoridades mexicanas recibieron 1.011 solicitudes de información al respecto por parte de ciudadanos, reveló en la audiencia un funcionario del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En las redes sociales, la exhibición de los supuestos alienígenas despertó comentarios de asombro, pero también burlas acompañadas de fotos del personaje de la película E.T.

"Yo le creo TODO a Jaime Maussan", escribió un usuario en X (antes Twitter). "Llevar a Jaime Maussan a la Cámara de Diputados demuestra el desprecio que le tiene este país a la ciencia", consignó otro.

Algunos replicaron videos del evento con la frase "los marcianos llegaron ya", título de la popular canción de chachachá interpretada por el puertorriqueño Tito Rodríguez, o pedían que Maussan fuera "presidente de relaciones intergalácticas".

FUENTE: Con información de AFP y AP