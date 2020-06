Exhortan a dominicanos para comicios presidenciales

“El sostenimiento de la democracia dominicana ha sido un gran reto. Todos debemos participar en este privilegio que es elegir y ser elegido en un país en libertad. Tenemos que tomar en cuenta que la Ley nos faculta para votar en el exterior. Este 5 de julio invitamos a los dominicanos a que expresen su voluntad mediante el voto en las Elecciones Presidenciales y Congresuales en la Florida”, señala Ambiorix Beltré, líder comunitario residente en Miramar.

“Entiendo que, observando todas las normas dispuestas por las autoridades, tanto de la Junta Central Electoral, así como también de cada condado en cuanto a prevención contra el coronavirus, manteniendo los distanciamientos sociales, debemos acudir a los colegios electorales con nuestros documentos para votar este día y sin preocupación”, subraya este activista reconocido en el condado de Broward.

“Mi esposa Daysi y yo, defensores de este privilegio y que hemos vivido en carne propia con nuestros hermanos cubanos, venezolanos y otros la desgracia que es no vivir en democracia, no poder elegir a un presidente, no respetar la voluntad popular del pueblo, estaremos allí al abrir los colegios en Broward desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm para votar. Es decir, ya las elecciones están montadas y todos debemos acudir a esta fiesta de la democracia dominicana”, dijo Beltré a DLA.

Colegios electorales y sus condados

De acuerdo con la JCE, OPREE y OCLEE, que son las oficinas encargadas del voto en el exterior y de logística de los comicios, los centros de votaciones habilitados para el sufragio de los dominicanos funcionaran en estos puntos:

Para Miami-Dade y Monroe, Radisson Double Tree Hotel & Convention Center, localizado en el 711 NW 72 ave, Miami FL 33171.

En Broward los dominicanos podrán votar en el 1400 N 46 ave, Hollywood, FL 33021.

Para West Palm Beach y sus condados vecinos, los Colegios Electorales estarán funcionando en el 3040 S Military Trail, West Palm Beach, FL 34415.

Mientras que para la Ciudad de Altamonte Spring en el condado de Seminole, deberán acudir al 430 Wymore Rd, Altamonte Spring, FL 32714.

En la ciudad de Orlando, condado de Orange, estará funcionando el centro de votaciones en el 6220 S Orange Blossom Trail, Orlando FL 32809, mientras que, para Kissimmee, Osceola y los condados vecinos, estarán en el 152 Oakwood Dr. Kissimmee, FL 34743.

En la Ciudad de Tampa, abarcando a Hillsborough y los demás condados periféricos, funcionarán en el 6918 N Florida Ave, Tampa FL, 33064. Para Lee County, Fort Myers y sus ciudades, están ubicados estos colegios en el 13235 Palm Beach Blvd, Ft. Myers, FL, 33905.

Georgia y Atlanta

Las mesas electorales serán localizadas en el 5130 Brook Hollow Parkway Norcross, GA, 33071. Todos estarán operando con los más de 239 facilitadores capacitados, previo entrenamiento, por la JCE en Florida para recibir a los votantes en cada mesa electoral en esta jornada cívica de los dominicanos en el exterior y en el país caribeño.

