En operación conjunta con EEUU, República Dominicana incauta más de dos toneladas de cocaína

Las autoridades informaron la detención de seis personas en el operativo antidrogas de República Dominicana con el Comando Sur de Estados Unidos

El decomiso de más de dos toneladas de cocaína se produce después de que la embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el 12 de febrero de 2026 el cierre de la oficina de la agencia antidrogas DEA en Santo Domingo.

 

 

Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO. - República Dominicana informó este lunes 16 de febrero la incautación de más de dos toneladas de cocaína durante un operativo conjunto con Estados Unidos, días después del cierre de su oficina antinarcóticos en el país caribeño ante sospechas de corrupción.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señaló, en un comunicado, que la incautación se ejecutó el domingo en las inmediaciones de la provincia Peravia, al sur de la isla, tras "más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido" a una lancha rápida con personas a bordo.

La embarcación de aproximadamente 30 pies de eslora proveniente de Sudamérica cargaba "un importante cargamento de 2.049 paquetes (más de dos toneladas) de presunta cocaína", señaló el organismo.

El decomiso de "este cargamento en el interior de una lancha ocupada ha sido el más grande en la historia" de República Dominicana, dijo el portavoz de la DNCD, Carlos Devers, a la AFP.

Las autoridades informaron la detención de seis dominicanos en el operativo llevado a cabo junto con el Comando Sur de Estados Unidos.

Según el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, República Dominicana acumula más de 3,2 toneladas de distintos narcóticos decomisados en lo que va de 2026.

El reciente decomiso se produce después de que la embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el 12 de febrero el cierre de la oficina de la agencia antidrogas DEA en Santo Domingo.

Lucha antidrogas

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump comenzó a bombardear presuntas lanchas de contrabando en el Caribe a principios de septiembre, al insistir en que libra una guerra contra supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.

Pero no ha proporcionado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estén involucradas en el narcotráfico, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

República Dominicana comenzó a colaborar poco después con la lucha antinarcóticos de Washington y anunció varias incautaciones de drogas. Un supervisor de la DEA en República Dominicana fue arrestado poco después en Estados Unidos al ser acusado de soborno y fraude de visados.

FUENTE: Con información de AFP

