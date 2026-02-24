martes 24  de  febrero 2026
Texas anuncia despliegue de agentes a la frontera con México ante "violencia de los carteles"

La frontera de Texas abarca casi la mitad del límite internacional entre EEUU y México, con una extensión de más de 2.000 kilómetros

El gobernador de Texas Greg Abbott.

El gobernador de Texas Greg Abbott.

BRANDON BELL /AFP
AUSTIN — El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este martes el despliegue de agentes de diferentes fuerzas del orden a la frontera con México ante la escalada de la violencia que atraviesa el país vecino tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

"Desplegué a agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y Agentes especiales para asegurar la frontera contra la violencia de los carteles antes de que llegue a nuestras comunidades", señaló hoy el gobernador republicano en su cuenta de la plataforma X.

La frontera de Texas abarca casi la mitad del límite internacional entre EEUU y México, con una extensión de más de 2.000 kilómetros.

Sin embargo, la ola de violencia que azota México desde la muerte de El Mencho se concentra hasta ahora en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, que no comparte frontera con EEUU, pero existe el temor que el conflicto se extienda a Estados Unidos.

"Graves consecuencias"

La Casa Blanca confirmó hoy que, de momento, no se conocen víctimas estadounidenses y advirtió a los carteles sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de Estados Unidos.

La portavoz Karoline Leavvitt indicó en una entrevista con Fox News que la operación "llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas" en la que El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

El líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, era el narcotraficante más buscado en México. El operativo del Ejército mexicano se realizó en Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste).

En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en casi un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un vigilante y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según el recuento oficial.

Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

