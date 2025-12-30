Exigen al régimen de Maduro libertad plena para 22 comunicadores sociales

CARACAS. - La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información exigió al régimen de Nicolás Maduro conceder la libertad plena para los 22 periodistas y comunicadores sociales que han sido detenidos arbitrariamente "por el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de prensa, y de asociación con fines sociales o políticos".

En un comunicado, difundido este lunes 29 de diciembre, la organización dijo que las detenciones y procesos penales contra estos profesionales presentan faltas graves en el debido proceso. Esto se traduce en desapariciones forzadas, negación de abogados de confianza, incomunicación, desatención médica, castigos, prohibición de visitas y ausencia de información sobre los procesos judiciales.

Dentro de la lista de periodistas detenidos se encuentran Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Carlos Julio Rojas, Carlos Marcano, Gabriel González, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Leandro Palmar; Leocenis García, Luis López, Mario Chávez Cohen, Nakary Ramos, Omairo Daniel Castellanos, Pedro Guanipa, Ramón Centeno, Roland Carreño, Rory Branker, Salvador Cubillán, Víctor Ugas y Nicmer Evans.

"Desde hace varios años, hemos reportado y rechazado las prácticas autoritarias en la región. Venezuela fue un ejemplo temprano de muchas políticas regresivas que hoy se han extendido en varios países del continente. Avanzando desde la estigmatización del discurso crítico, hacia procesos judiciales arbitrarios como forma de reprender la libre difusión de ideas y contenidos, reducir el escrutinio y promover la autocensura, llegando incluso a castigar con cárcel demandas o expresiones críticas legítimas. Cuando la violencia estatal instala la privación de libertad como un mecanismo frecuente de sanción, es la demanda colectiva muchas veces el único recurso para subir el costo de los abusos", expresó la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

La joven periodista Nakary Ramos y su esposo, Giani González, fueron detenidos hace 267 días cuando grababan un reporte informativo para el portal Impacto Venezuela. Fueron imputados de los delitos de instigación al odio y difusión de noticia falsa.

Medidas humanitarias

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) abogó por medidas humanitarias para los trabajadores de la prensa que permanecen detenidos en Venezuela.

El gremio alertó sobre el delicado estado de salud de Biagio Pilieri, comunicador y coordinador del partido Convergencia. El opositor está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide.

Denunciaron que las condiciones de reclusión de Pilieri, en la cárcel desde hace 16 meses, han agravado sus patologías.

FUENTE: Con información de Monitoreamos/La Verdad