jueves 9  de  octubre 2025
DDHH

ONG venezolana exige liberación inmediata de periodista Nakary Mena tras seis meses en la cárcel

Nakary Mena fue acusada de difundir "noticias falsas” y de "instigación al odio" por hacer su trabajo, recordó la ONG Espacio Público

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicitó al régimen de Nicolás Maduro respetar los derechos fundamentales de la periodista Nakary Mena Ramos .

ONG Espacio Público
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Espacio Público, ONG dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió la libertad plena e inmediata de la periodista Nakary Mena tras cumplir seis meses como presa política del régimen de Nicolás Maduro.

"Desde Espacio Público condenamos la criminalización del periodismo y el uso de la justicia para silenciar voces críticas. La periodista Nakary Mena cumple seis meses de detención arbitraria", indicó la organización este miércoles 8 de octubre.

Mena, reportera del portal Impacto Venezuela, fue acusada de difundir "noticias falsas” y de "instigación al odio" por hacer su trabajo. La ONG puntualizó que informar no es delito.

El 8 de abril, Nakary Mena fue detenida junto a su esposo, el camarógrafo Gianni González. Ambos son padres de una niña de cinco años.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación sobre este caso e instó al régimen a que se les garantice el respeto a los derechos humanos de Nakary Mena Ramos y a abstenerse de “tomar represalias por el ejercicio de su labor”.

Censura y hostigamiento

Durante septiembre de este año, Espacio Público registró ocho violaciones al derecho a la libertad de expresión: casos por amenaza, por censura, por hostigamiento verbal y por intimidación, cada tipo con dos registros.

"Los hechos afectaron a periodistas, a la ciudadanía en general y a activistas, e incluso a sus familiares. Las instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios en todos los casos", indicó la ONG.

Por su parte, el periodista Jesús Hermoso se vio obligado a salir de Venezuela luego de recibir al menos tres alertas sobre una presunta captura en por su labor para el portal El Pitazo.

FUENTE: Con información de Espacio Público

Temas
