sábado 9  de  mayo 2026
POLÍTICA

Delcy Rodríguez viaja a La Haya para "defender" a Venezuela en disputa del Esequibo

Desde que ocupa el poder en Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez solo ha viajado a Granada y Barbados

Durante sus dos visitas oficiales al extranjero, Delcy Rodríguez lució un broche dorado que representaba a Venezuela con el Esequibo, lo que generó la indignación de Georgetown

Durante sus dos visitas oficiales al extranjero, Delcy Rodríguez lució un broche dorado que representaba a Venezuela con el Esequibo, lo que generó la indignación de Georgetown

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado que representará al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, en lo que será su primer viaje fuera del Caribe.

"A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria", dijo Rodríguez, en un discurso transmitido en la televisora estatal. La dirigente se refirió a "los derechos irrenunciables de Venezuela" sobre una región rica en petróleo.

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Desde que ocupa el poder tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero, Rodríguez solo ha viajado a Granada y Barbados, vecinos caribeños.

Guyana y Venezuela mantienen una larga disputa territorial que data de los años 1800. Representantes de ambos países defendieron su posición sobre el territorio reclamado en la máxima jurisdicción de la ONU, en las audiencias que iniciaron el pasado lunes y que continuarán hasta el 11 de mayo.

Quienes acuden a la Corte Internacional de Justicia gozan de una protección jurídica especial. Delcy Rodríguez formaba parte de los sancionados por Estados Unidos. Pero, Washington, que ha reiterado en varias ocasiones su satisfacción con la gestión de la mandataria interina levantó las medidas en su contra a principios de abril.

Durante sus dos visitas oficiales al extranjero, Rodríguez lució un broche dorado que representaba a Venezuela con el Esequibo, lo que generó la indignación de Georgetown.

Reclamo por el Esequibo

La disputa territorial por el Esequibo se intensificó luego de que ExxonMobil descubrió, en 2015, enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla. Pero Venezuela reclama ese territorio, que se extiende a lo largo del río Esequibo y abarca 160.000 kilómetros cuadrados.

Georgetown sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

Venezuela, por su parte, señala que un acuerdo firmado en 1966 con los británicos en Ginebra, antes de la independencia de Guyana, sienta las bases de una solución negociada al margen de la CIJ y sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

FUENTE: Con información de AFP

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