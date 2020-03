Exigen liberar a los presos políticos ante coronavirus

"La falta de suministro de agua hace que la higiene de los presos políticos sea precaria, el hacinamiento en el que se encuentran, donde hay hasta 4 personas en una celda 2x2, la falta de gas la cual hace que no puedan cocinar bien sus alimentos, sin mencionar que todos tienen las defensas bajas por la mala alimentación, el encierro, por la falta de sol, ya que muchos de ellos tienen meses sin ver la luz del sol. Todas estas deplorables condiciones ponen en riesgo mortal la vida de los presos políticos", dice el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Piden liberación de todos los presos políticos en Venezuela

Cuestionaron, además, que se hayan prohibido las visitas de los familiares a los centros penitenciarios, al considerar que no podrán acudir a llevarles alimentos y medicinas, "sabiendo que muchos están en ciudades donde su familia no se encuentra".

Capture_OEA_Tortura.JPG El teniente Ronald Dugarte contó en la OEA que presos políticos en la DGCIM son torturados. YOUTUBE/OAS/CAPTURA DE PANTALLA

Alertaron que "un solo funcionario contagiado basta para poner en riesgo la vida de todos los presos políticos en un centro de detención".

"¡Exigimos la libertad de todos los presos políticos! Una medida humanitaria, es extremadamente necesaria en esta situación", manifestaron.

Recientemente, la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, denunció la insalubridad en la que el régimen de Nicolás Maduro mantiene a los presos políticos. Además, reiteró que los líderes sociales continúan siendo víctimas de torturas.

“En el medio de la situación de tortura y hacinamiento de nuestros presos políticos y con el coronavirus ya en Venezuela, estos ¡deben ser liberados inmediatamente!”, aseveró Solórzano a través de su cuenta personal, informó el Centro de Comunicación Nacional.

La parlamentaria recordó que los secuestrados de la dictadura que se encuentran en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) “están encerrados en celdas hacinadas, sin aire acondicionado, no les abren las puertas, les permiten bañarse solo 2 veces a la semana, no reciben luz solar ni atención médica”. Esta situación los hace más sensible ante la epidemia de coronavirus en el país.