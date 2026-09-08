Migrante nicaragüense intenta escapar de ICE tras confundir a los agentes con "ladrones"

Agentes de ICE detienen a un inmigrante durante un operativo en Warwick, Rhode Island.

GEORGIA.- Un inmigrante nicaragüense de 37 años terminó hospitalizado y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica después de resultar lesionado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Lawrenceville, Georgia, luego de que, según su familia, huyera al creer que los hombres que aparecieron de madrugada frente a su vivienda eran delincuentes.

Jeyner Méndez-Rosales salía de su casa alrededor de las 4:00 de la madrugada del 31 de agosto para dirigirse a trabajar cuando fue sorprendido por agentes de ICE que, de acuerdo con sus familiares, se encontraban ocultos entre unos matorrales cerca de la vivienda.

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Al ver aparecer a los hombres en medio de la oscuridad, el nicaragüense comenzó a correr. Su familia sostiene que no sabía que se trataba de agentes federales y que pensó que podía estar siendo víctima de un asalto.

"Estamos exigiendo que nos expliquen qué pasó. Él tuvo el error de correrse porque estaban escondidos y salieron de sorpresa a las 4 de la mañana. No sabía si eran ladrones", de acuerdo con la versión e un familiar de Méndez-Rosales, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

La persecución terminó con varias lesiones

Según el relato de Méndez-Rosales transmitido por sus allegados, durante la persecución fue derribado por uno de los agentes y posteriormente recibió golpes mientras se encontraba en el suelo, en medio de un forcejeo.

La familia asegura que el detenido sufrió la fractura de una costilla, un brazo y un dedo del pie, además de una dislocación en uno de sus hombros y múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo. Una de las fracturas requirió una intervención quirúrgica.

Méndez-Rosales fue trasladado varias horas después de su detención al Hospital Grady Memorial, luego de quejarse de dolor, según sus familiares, quienes pudieron verlo brevemente mientras permanecía hospitalizado.

La familia sostiene que las lesiones fueron consecuencia del forcejeo con los agentes y rechaza que se hayan producido únicamente por una caída.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una versión diferente y negó que los agentes hubieran golpeado al inmigrante.

Escape

Un portavoz de la agencia confirmó que Méndez-Rosales fue detenido durante un operativo de ICE en Lawrenceville y aseguró que intentó escapar.

"Méndez-Rosales intentó huir; en el proceso, tropezó con un escalón de cemento y se lesionó el hombro. No sufrió otras lesiones durante la detención", afirmó el portavoz del DHS en una declaración enviada a los medios.

La agencia señaló que el inmigrante fue llevado a un hospital después de quejarse de dolor en el hombro.

DHS sostiene que existe una orden de deportación

El DHS indicó, además, que Méndez-Rosales permanecerá "bajo custodia de ICE a la espera de su expulsión".

La familia, que cuestiona tanto las circunstancias de la detención como la versión oficial sobre las lesiones, asegura que el nicaragüense no tiene antecedentes penales y que consideraba que se encontraba legalmente en Estados Unidos.

Sus allegados mostraron fotografías de documentos personales, entre ellos una licencia de conducir de Georgia vigente hasta 2029.

"Dicen ellos (ICE) que tiene una orden de deportación, a pesar de tener todos los papeles en regla. A él no se le informó. No estábamos enterados de eso porque no le llegó ninguna carta ni recibió ningún tipo de notificación", afirmó el familiar.

De acuerdo con el DHS, la situación migratoria de Méndez-Rosales se remonta al 10 de diciembre de 2022, cuando fue detenido por la Patrulla Fronteriza después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos cerca de El Paso, Texas.

Posteriormente, fue puesto en libertad durante la administración del entonces presidente Joe Biden.

Según la agencia, el 15 de mayo, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión en su contra después de que Méndez-Rosales no se presentara a una audiencia migratoria.

Familia anuncia acciones legales

Los familiares del nicaragüense anunciaron que contratarán a un abogado para revisar el caso y cuestionar tanto la detención como las circunstancias en las que resultó lesionado.

La familia también compartió fotografías y un video en el que se observa a Méndez-Rosales bajo custodia en el hospital.

FUENTE: Con información de EFE