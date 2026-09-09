Jasmine Blandford se alza con la corona del Miss Nicaragua 2026

MIAMI.- Jasmine Blandford, representante de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, ha sido coronada como Miss Universe Nicaragua 2026 , convirtiéndose en la encargada de representar al país en la septuagésima edición del famoso certamen, que se celebrará en Puerto Rico.

Nacida en Estados Unidos, pero con ascendencia nicaragüense directa gracias a sus padres, se consagró como la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en coronarse como la soberana de la belleza nicaragüense.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

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Blandford no solo busca seguir los pasos de Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, también clasificar entre las favoritas del certamen, algo que ha ocurrido en los últimos años para las representantes de Nicaragua.

La modelo tiene trayectoria en las pasarelas. Blandford ha destacado en importantes desfiles como el Miami Swim Week.

Elección

A diferencia de años anteriores, la nueva organización, la cual al igual que el Miss Cuba se encuentra en el exilio desde 2025, no realizó una gala en la que presentó a un grupo de candidatas compitiendo.

Según informa Infobae, la competencia convencional fue cancelada y la soberana fue elegida bajo la modalidad de designación oficial.

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Este es el segundo año en el que el certamen se lleva a cabo fuera del país debido a la persecución que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciaron contra la franquicia en 2023, tras el triunfo de Sheynnis en el Miss Universe.

"En aquel momento, la administración estatal persiguió y acusó a la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria, desmantelando la estructura local y forzándola al exilio y a la renuncia", recuerda el medio.