miércoles 9  de  septiembre 2026
CERTAMEN

Jasmine Blandford se alza con la corona del Miss Nicaragua 2026

Blandford buscará clasificar entre las favoritas del certamen, algo que ha ocurrido en los últimos años para las representantes de Nicaragua

Jasmine Blandford, Miss Universe Nicaragua 2026.&nbsp;

Jasmine Blandford, Miss Universe Nicaragua 2026. 

Captura de pantalla/Instagram/Missuniverse_nicaragua
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Jasmine Blandford, representante de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, ha sido coronada como Miss Universe Nicaragua 2026, convirtiéndose en la encargada de representar al país en la septuagésima edición del famoso certamen, que se celebrará en Puerto Rico.

Nacida en Estados Unidos, pero con ascendencia nicaragüense directa gracias a sus padres, se consagró como la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en coronarse como la soberana de la belleza nicaragüense.

Lee además
El actor estadounidense posa para la prensa durante el pasado Festival de Cine en Venecia. (EFE)
CELEBRIDADES

Obligan a evacuar mansión de Nicolas Cage por riesgo de colapso
La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Blandford no solo busca seguir los pasos de Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, también clasificar entre las favoritas del certamen, algo que ha ocurrido en los últimos años para las representantes de Nicaragua.

La modelo tiene trayectoria en las pasarelas. Blandford ha destacado en importantes desfiles como el Miami Swim Week.

Elección

A diferencia de años anteriores, la nueva organización, la cual al igual que el Miss Cuba se encuentra en el exilio desde 2025, no realizó una gala en la que presentó a un grupo de candidatas compitiendo.

Según informa Infobae, la competencia convencional fue cancelada y la soberana fue elegida bajo la modalidad de designación oficial.

Este es el segundo año en el que el certamen se lleva a cabo fuera del país debido a la persecución que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciaron contra la franquicia en 2023, tras el triunfo de Sheynnis en el Miss Universe.

"En aquel momento, la administración estatal persiguió y acusó a la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria, desmantelando la estructura local y forzándola al exilio y a la renuncia", recuerda el medio.

Temas
Te puede interesar

Arcángel anuncia tres nuevas presentaciones en diciembre para cerrar gira mundial

Actor Noel Clarke, conocido por su papel en "Doctor Who" acusado de varios delitos sexuales

Aseguran que el príncipe Harry ha hablado con su padre desde el regreso al Reino Unido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).
Escalada del conflicto

EEUU confirma destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
EEUU

Tom Homan defiende el fin del TPS para salvadoreños: "El Salvador es mucho más seguro"

Mario y Lili Lamar, y sus nietos Christian y Sofi Sosa.
ACCIDENTE AÉREO

Hallan muertos a abuelos y dos nietos tras desaparecer avioneta rumbo a Miami

 Los individuos retirados del buque Don Rufo, durante operaciones de EEUU el 8 de septiembre de 2026 fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas, dijo el Comando Sur (Captura de video)
NARCOTRÁFICO

EEUU hunde sexto barco ecuatoriano en menos de 15 días por "participación" con el cártel Los Choneros

Rafael Pineyro, concejal de Doral. video
LLAMADO URGENTE

Concejal de Doral envía cartas al Congreso ante detenciones de venezolanos por ICE

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
FUERTES SANCIONES

Florida apunta contra empresas tecnológicas por delitos con inteligencia artificial

Por Daniel Castropé
Rafael Pineyro, concejal de Doral. video
LLAMADO URGENTE

Concejal de Doral envía cartas al Congreso ante detenciones de venezolanos por ICE

Imagen recreada con el logo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.
INTERNET GLOBAL

Meta prueba sistema de verificación de contenido en América Latina

Mario y Lili Lamar, y sus nietos Christian y Sofi Sosa.
ACCIDENTE AÉREO

Hallan muertos a abuelos y dos nietos tras desaparecer avioneta rumbo a Miami

Foto de archivo magistrados Andrés Martínez Arrieta (c), Andrés Palomo (i) y Ana Ferrer durante una vista pública en el Tribunal Supremo de España.      
MUNDO

España suspende derecho al voto de quienes obtuvieron nacionalidad por ley de nietos