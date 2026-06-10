miércoles 10  de  junio 2026
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas

La instancia reiteró la clausura del centro de detención entre las medidas de reparación acordadas en un caso de violación de derechos humanos ocurrido en 2003

En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia.&nbsp;

En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que la permanencia de presos en la cárcel del Helicoide en Venezuela constituye per se un trato violatorio de derechos humanos, tras constatar que es lugar de torturas y, en consecuencia, ordenó en su sentencia al Estado la clausura inmediata.

“El Helicoide no cumple con los requisitos materiales mínimos para el tratamiento digno de las personas privadas de la libertad”, afirmó la instancia interamericana en una sentencia publicada el 23 de abril pasado con motivo de fijar las reparaciones en un controvertido caso sobre torturas a un detenido en 2003.

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La Corte IDH declaró “responsable internacionalmente” al Estado entonces bajo control de Hugo Chávez por la violación a los derechos humanos del estudiante Jorge Rojas Riera, quien fue detenido por agentes de la entonces DISIP (ahora SEBIN) mientras participaba en una protesta pacífica en la Plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, el 19 de septiembre de 2003.

Entre los derechos vulnerados a Rojas, adiestrador canino, señaló la reunión pacífica, la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos políticos y la libertad personal.

Torturas en la cárcel del Helicoide

Rojas Riera, sometido a la investigación penal por delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad, le fue asignado arresto domiciliario, cambiado al Helicoide. En el transcurso del proceso otro juez le dio medida de casa por cárcel, con medidas cautelares de presentación.

Según la Corte IDH, el estudiante fue sometido durante su reclusión a actos de violencia y tortura, según se desprendió del expediente y declaraciones de la víctima.

“Fue sentado en una silla con las manos esposadas por la espalda, le “taparon la cara de la nariz hacia arriba con un short”, lo golpearon y patearon durante un interrogatorio, y como no daba información pretendida, “le quitaron la capucha y le apuntaron con una subametralladora en el cuello y lo amenazaron verbalmente”, se señala en la sentencia.

También, “lo amenazaron con abusar de él sexualmente, le elevaron las manos que tenía esposadas por la espalda hasta dislocarle el hombro” y finalmente Rojas Riera “fue llevado ante el Fiscal 10 del Ministerio Público y fue obligado a firmar un documento”, agrega.

Incumplimiento de Venezuela

La defensa al apelar la condena del juez el 9 de agosto de 2004, instó al Ministerio Público a abrir una averiguación penal en relación con las graves torturas denunciadas, pero la fiscalía se negó a abrir la investigación en 2020, tras archivar su el caso de Rojas Riera en 2009, según relata el texto.

Tras afirmar que el detenido “fue golpeado en distintas partes de su cuerpo y fue objeto de amenazas y de numerosos vejámenes” que evidencian la intención de daños físicos y mentales, la Corte IDH hizo referencia a que ha conocido de otros casos similares en el mismo centro de reclusión.

Al concluir que Rojas Riera fue víctima de torturas “cuando se encontraba bajo la custodia del Estado”, la instancia interamericana declaró a Venezuela responsable por la vulneración del derecho a la integridad personal consagrado en convenciones contra la tortura y ordenó al Estado a cumplir medidas de reparación.

Entre ellas, ordenó “cerrar el centro de detención “El Helicoide”; adoptar un protocolo especializado destinado a que jueces, fiscales y operadores de justicia investiguen presuntos actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya sea de oficio o con base a denuncias e implementar las medidas de prevención de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

También instó a “crear y mantener un registro oficial, centralizado y actualizado de denuncias, investigaciones y medidas adoptadas en relación con torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes presuntamente perpetrados en “El Helicoide”.

Resumen_Oficial_Sentencia_Rojas_Riera

FUENTE: Con información Corte IDH sentencia

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