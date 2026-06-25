Marco Rubio anuncia ayuda de EEUU a las labores de rescate en Venezuela

MIAMI - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este jueves sus condolencias al pueblo venezolano por las víctimas de los dos terremotos de 7.2 y 7.5 registrados en el norte del país caribeño y anunció el despliegue inmediato de ayuda humanitaria, equipos de búsqueda y rescate y recursos médicos para atender la emergencia.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio señaló que Washington acompaña a los venezolanos afectados por el desastre natural.

TRAGEDIA Más de 160 muertos y miles de desaparecidos es el saldo preliminar tras terremotos en Venezuela

"Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes equipos de rescate que trabajan incansablemente tras la tragedia", indicó.

Ayuda humanitaria y equipos de rescate

El jefe de la diplomacia estadounidense informó que, por instrucciones del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado activó una respuesta de emergencia para apoyar a las autoridades y organismos que participan en las labores de atención a los damnificados.

"Estados Unidos acompaña al pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, por instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", agregó el comunicado.

Hasta el momento, Washington no ha precisado el número de especialistas ni el volumen total de la ayuda que será enviada al país sudamericano. Sin embargo, la administración estadounidense indicó que la asistencia se coordinará con las autoridades competentes y los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes.



Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath.



America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

Balance de la emergencia

El anuncio de Rubio se produjo mientras continúan las operaciones de rescate y evaluación de daños en varias regiones venezolanas. Según cifras oficiales divulgadas por la gobernante Delcy Rodríguez, los terremotos dejaron al menos 164 fallecidos y más de 1.000 heridos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la emergencia estuvo marcada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con pocos segundos de diferencia en el estado Yaracuy. Los movimientos fueron percibidos en gran parte de Venezuela y en varios países del Caribe, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes y atención a los afectados.

FUENTE: Con información de Redes Sociales