Exmilitares cubanos piden a las Fuerzas Armadas proteger a la población

Según reseña Diario de Cuba , los exmilitares expresaron su preocupación sobre el futuro de Cuba, afirmando que en 2024 existe la posibilidad de un nuevo amanecer para la patria o el inicio de una etapa aún más sombría que las experimentadas hasta el momento. Además, argumentaron que el Partido Comunista de Cuba no gobierna conforme al Artículo 5 de la Constitución, señalando una supuesta apropiación del poder por una nueva clase oligárquica.

En su mensaje, los exmilitares describieron la situación actual como una dictadura totalitaria impuesta por una oligarquía mafiosa, parasitaria e irresponsable, que, según ellos, solo defiende sus propios intereses. Hicieron hincapié en que las recientes protestas demuestran la persistencia de focos de rebeldía, considerando inevitable nuevas explosiones sociales en un sistema disfuncional y colapsado.

Los exmilitares también compartieron información sobre presuntas conspiraciones internas, mencionando la Contrainteligencia Militar (CIM) como una institución utilizada para tales fines. Afirmaron que la elite oligárquica estaría planificando una purga para mantener el control del poder, incluso antes de la posible muerte de Raúl Castro en 2024.

En cuanto a las FAR, los exmilitares enfatizaron que su lealtad debe dirigirse hacia el pueblo y no hacia una casta oligárquica, considerando que ayudar a sacar del poder al régimen actual sería un mérito, no una traición.

El movimiento hizo referencia al derecho constitucional a la rebelión (Artículo 4) y abogó por un cambio pacífico, invocando la posibilidad de constituir un Comité de Salvación Nacional para derrocar el actual régimen y establecer normas provisionales básicas. Propusieron la celebración de elecciones libres y la redacción de una nueva constitución democrática para el futuro de la nación.

Los exmilitares delinearon una serie de acciones inmediatas una vez desalojada la oligarquía del poder, incluyendo la liberación de presos políticos, el fin del destierro y la discriminación ideológica, así como medidas para impulsar la economía y apoyar a la población vulnerable. Concluyeron destacando que la liberación del régimen totalitario permitiría el desarrollo del país con tecnologías modernas y la incorporación de la sociedad cubana a la nueva era de la información del siglo XXI.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba