Experto analiza impacto político del Nobel de Paz entregado por María Corina a Donald Trump

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.

El analista venezolano Antonio De La Cruz generó amplio debate al publicar una serie de señalamientos sobre el significado político del reciente Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Donald Trump , cuya medalla fue entregada por la dirigente venezolana María Corina Machado durante una ceremonia en Oslo.

Según De La Cruz, este gesto representa “una ruptura del relato que sostuvo al régimen venezolano durante 25 años”, al situar a una figura de la oposición venezolana como protagonista en la entrega del reconocimiento.

Un Nobel que reabre discusiones sobre la paz y el poder

En su análisis, De La Cruz sostiene que el premio desafía la visión tradicional del Nobel como un reconocimiento a procesos de diálogo o diplomacia gradual. A su juicio, el galardón enviado a Trump plantea que “la paz también puede imponerse cuando el crimen gobierna”, en referencia al desmantelamiento del chavismo-madurismo tras la intervención estadounidense.

El analista compara las reacciones históricas frente a figuras que impulsaron cambios abruptos, señalando que “Washington fue acusado de traidor, Bolívar de visionario extremo y Trump de bárbaro”, para argumentar que quienes alteran el orden establecido suelen ser cuestionados en su tiempo.

De La Cruz destaca que la participación de María Corina Machado en la entrega de la medalla “cambia el significado político del acto”, al no tratarse —según su interpretación— de un reconocimiento interno de Estados Unidos, sino de un gesto simbólico desde “un pueblo oprimido que reconoce a un actor externo que sí actuó”.

El analista describe este hecho como un ejercicio de “legitimidad invertida”, en el que una Venezuela democrática juzgaría la actuación de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana.

El hilo también plantea que el Nobel deja de ser “un diploma moral” para convertirse en “un arma política”, al recordar —según De La Cruz— que organismos internacionales y gobiernos europeos “miraron hacia otro lado mientras otros resolvían”.

El analista afirma que la controversia generada por el premio demuestra que “el Nobel volvió a significar algo”, al asociarlo con decisiones que generan ruptura más que consenso.

Relectura de la historia reciente de Venezuela

De La Cruz asegura que la caída del régimen venezolano no fue producto de negociaciones o transiciones pactadas, sino de “una intervención decisiva frente a un sistema criminal”. En su interpretación, el reconocimiento a Trump y la presencia de Machado en la ceremonia reescriben la narrativa sobre cómo se produjo el cambio político en el país.

El analista concluye que el premio marca “un punto de no retorno” y deja una idea central: “la libertad no pidió permiso”.

El Nobel que rompe el guión: poder, paz y la reescritura del orden liberal



1/ Cuando María Corina Machado entrega la Medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, no está premiando a un hombre.

Está rompiendo el relato que sostuvo al régimen venezolano durante 25 años.



2/ El… pic.twitter.com/P4ROV90Zev — Antonio De La Cruz (@antdelacruz_) January 16, 2026

