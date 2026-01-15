María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llega a un puesto de seguridad en la Casa Blanca antes de una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.

WASHINGTON.- "Venezuela será libre. Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", expresó la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , al salir de la Casa Blanca tras una signifiativa reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , 12 días después de la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Vestida con traje de chaqueta blanco, la líder venezolana llegó a la Casa Blanca a las 12:05 PM hora local acompañada de su mano derecha Magalli Meda, se bajó de un auto y, sin dar declaraciones a los medios, fue acompañada para su almuerzo con el mandatario republicano.

Salió alrededor de las 2:30 PM hora local, según reportes de medios apostados en el lugar, tras un encuentro que se desarrolló en en el "Private Dining Room" o comedor privado de la residencia oficial del presidente estadounidense, un espacio exclusivo y discreto, separado de los salones ceremoniales como el “State Dining Room”, que está reservado para comidas o reuniones de alto nivel sin acceso de la prensa ni público.

El uso de este salón, tradicionalmente empleado para conversaciones íntimas entre el mandatario y sus invitados más cercanos, añade un matiz político y diplomático significativo al almuerzo. Aunque no se espera que el encuentro sea transmitido ni abierto a cámaras, su realización en ese espacio indica la atención directa de la Casa Blanca hacia Machado, quien representa a un sector clave de la política venezolana tras años de lucha democrática.

Machado dio las escuetas declaraciones mientras saludaba a los venezolanos que se congregaron el los alrededores de la Casa Blanca para saludarla. Ahora se dirige al Capitolio, donde tiene previsto reunirse con senadores bipartidistas a las 3:00 PM.

Además, se espera que, tras la reunión, hable a la prensa frente a la escalinata del Capitolio alrededor de las 4:00 PM, según informó su equipo de prensa.

Reunión en curso

En este momento la reunión entre mandatario republicano y la líder opositora se encuentra en curso, según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a los medios de comunicación.

"Sé que el presidente queria tener esta reunión, espera que sea una conversación positiva con la señora Machado, quien es una voz notable y valiente para muchos venezolanos", expresó Leavitt, al destacar que en el encuentro se espera que aborden las "realidades" del país y lo que está ocurriendo tras la caída de Maduro.

Además, se refirió a la conversación telefónica que mantuvo Trump esta semana con Delcy Rodríguez y los contactos de su administración con otros miembros del régimen interino, quienes han "cooperado considerablemente" y "han cumplido con todas las demandas de EEUU hasta ahora".

"Están viendo los resultados. Ya tuvismo un acuerdo de 500 millones de dólares gracias a la cooperación de la señora Rodríguez. Venezuela y la señora Rodríguez también han confirmado que van a poner en libertad a presos políticos en Venezuela, cinco estadounidenses fueron liberados esta semana", señaló la secretaria de prensa.

Respaldo de los venezolanos

Decenas de venezolanos se reunieron desde temprano en los alrededores de la Casa Blanca para recibir a Machado, en su esperado encuentro con Trump, del que se espera reafirme su influencia y la del presidente electo Edmundo González Urrutia para encabezar la transición hacia la democracia en Venezuela, actualmente en manos de la chavista Delcy Rodríguez, bajo la tutela de la administración republicana.

Según reportes de medios, los venezolanos comenzaron a congresarse en el lugar alrededor de las 9:30 AM hora local, provenientes no solo de distintas partes de Estados Unidos, sino desde Venezuela, entonando las nota del himno nacional venezolano "Gloria al Bravo Pueblo".

"Apoyando a María Corina y a las acciones del único presidente que nos escuchó: Donald Trump. Estamos confiados en que la transición, a pesar de que tenga sus dificultades, se va a lograr y confiando en nuestra única líder, María Corina Machado, que vamos a lograr finalmente la libertad", expresó la venezolana Belkis Montero a NTN24.

Los venezolanos no solo esperan que la Premio Nobel de la Paz, la única dirigente política con liderazgo real en Venezuela, asuma un rol protágonico en el proceso de transición para el país, que ha sido dirigido por Washington, sino que espera interceda por la liberación de todos los presos políticos y por la aplicación de la justicia a los jerarcas del régimen chavista que aún se encuentran en Caracas.

"Vamos a seguir luchando para que regrese la democracia a nuestro país y que salgan todos esos reductos de ese narco-régimen. Esos señores tendrán que volver a nacer para pagar la culpabilidad que tienen por todo el daño que le han hecho al país, al pueblo de Venezuela", aseveró otro partidario de Machado, quien pidió justicia por los 30 millones de venezolanos que han sido víctimas de la dictadura chavista.

Dedica el Nobel a Trump

En su visita a la Casa Blanca, María Corina Machado le habría hecho entrega al presidente republicano de su medalla del Premio Nobel de la Paz enmarcada en una placa conmemorativa, en la que agradece en nombre del pueblo venezolano sus esfuerzos por la libertad de Venezuela y su respaldo para hacer del hemisferio un lugar más seguro, según reportes extraoficiales.

Machado había adelantado su intención de compartir el Nobel con Trump, a quien reconoce como merecedor de este galardón por el trabajo que ha emprendido en pro de la paz en Venezuela, la región y el mundo.

