jueves 30  de  octubre 2025
DICTADURA

Expertos de la ONU exigen que Nicaragua responda por "crímenes de lesa humanidad"

El Grupo de Expertos urgió a Naciones Unidas a intervenir ante los abusos y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nicaragua

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

JAIRO CAJINA / EL 19 DIGITAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Un grupo de expertos de la ONU exigió este jueves que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondan por "graves violaciones" de derechos humanos, incluidos "crímenes de lesa humanidad", al denunciar por primera vez ante la Asamblea General la represión "sistemática" en Nicaragua.

Ortega y Murillo tomaron el poder absoluto, restringieron libertades y aniquilaron a la oposición interna, tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos.

Lee además
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.
TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua
La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
LIBERTAD

María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua pidió a los miembros de la ONU exigir responsabilidades a los esposos Ortega y Murillo, a quienes señalan de cometer "ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones forzadas y torturas".

"Crímenes internacionales"

El líder de grupo, Jan-Michael Simon, acusó también a la pareja de dictadores de despojar de la nacionalidad y bienes a opositores y críticos, y extender la represión fuera de Nicaragua con "crímenes internacionales".

"La comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas —acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas—", dijo en un comunicado Ariela Peralta, integrante del grupo.

El panel recordó en su informe el asesinato en Costa Rica en junio pasado del mayor retirado Roberto Samcam, voz crítica en el exilio y en cuyo crimen los expertos no descartan una participación del gobierno y ejército nicaragüenses.

"El gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero" y los exiliados viven en constante miedo, agregó Reed Brody, experto del panel.

"Rendición de cuentas"

En el informe, apoyado por la Unión Europea y países latinoamericanos como Chile, Brasil y México, el grupo, órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, insta a que Nicaragua "rinda cuentas" ante la Corte Internacional de Justicia.

Respaldada por Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, Irán y Rusia, la representante nicaragüense en la Asamblea, Eleane Pichardo, rechazó el informe al señalar que carece "de legitimidad y justifica agresiones" contra Nicaragua.

Estados Unidos anunció que estudia aplicar aranceles de hasta 100% a Nicaragua por las violaciones de derechos humanos.

Según informes de la oposición, Ortega —un exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó también en los años años 80— enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo, de 74, hace una purga interna para garantizar la sucesión.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU estudia aranceles contra Nicaragua a causa de las violaciones a derechos laborales y humanos

Embargo, sí: al jefe Castro y su junta militar tiránica en Cuba

La ONU exige a Brasil una reforma policial "profunda" tras operativo que dejó más de 130 muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
PERMISO DE TRABAJO

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

La familia de Niko lo busca sin descanso.  video
AYUDA

Vecinos y autoridades se unen para encontrar al cachorro Niko

Te puede interesar

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
CONGRESO

Senado aprueba de "forma simbólica" dos proyectos de resolución contra aranceles

Por Leonardo Morales
Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Migración

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
AYUDA HUMANITARIA

Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial