Embargo, sí: al jefe Castro y su junta militar tiránica en Cuba

Una de sus habilidades es repartir el pan a todos, como si fueran hombres, dioses dando el pan del cielo, claro racionalizado y mala su calidad. Sin embargo, tienen la destreza de engañar a muchos y el tiempo pasó y ya no pueden ocultar más su dictadura; su maldad es referida a la publicidad por los libres pensadores.

Los mejores negocios y con gran ganancia financiera del régimen castrista, la venta de los médicos y la guerra mercenaria. A nivel internacional, los galenos con su trabajo esclavo estuvieron en silencio mientras no conocieron los derechos humanos y con la guerra en Europa, la invasión de Rusia putinista a Ucrania, donde los mercenarios cubanos dicen que fueron engañados y el régimen gobernante castrocomunista no acepta su complicidad.

Las palabras más recientes, acusadoras y reveladoras de las mentiras continuas del régimen Castrocomunista, fueron la acusación a Miguel Díaz-Canel por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.

“Ni siquiera Ud. ha de creer sus mentiras cada vez más descaradas. No existe un "bloqueo" a su país; si fuera así, ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano y esos turistas alemanes y canadienses? El único "genocidio" que hay por allá es el que Uds. cometen contra su propio pueblo, sometiéndolo al hambre y la miseria por sus fallidas políticas comunistas que no trabajaron en la URSS ni en Cuba”.

Landau continuó expresando en su cuenta X: “Y hablando de votos, si tan orgullosos son de su gestión de los últimos 66 años, ¿por qué no permiten que su propio pueblo vote? ¿Será porque saben perfectamente bien, como lo sabemos todos, que sería un voto abrumador de rechazo y repudio? Por algo sus jóvenes se están escapando de esa cárcel flotante al cual su Partido Comunista ha convertido la gran nación cubana”.

Cuba comunista comercia con todas las potencias económicas mundiales, importaciones de China (900 millones de dólares, 15%), Alemania (540 millones, 9%), España (720 millones, 12%), Países Bajos (1,100 millones, 18%), Reino Unido (100 millones, 2%), Francia (150 millones, 2%), Italia (200 millones, 3%), Brasil (279 millones, 4%), Canadá (600 millones, 10%) y Rusia (4,59 millones de dólares). Estados Unidos es el 5to socio comercial con un superávit de 580.3 millones de dólares y 22 acuerdos de colaboración.

Del mismo modo, con una crítica convincente fue el discurso del embajador de EEUU en las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, quien con la verdad expuesta con sabiduría irritó al canciller cubano Bruno Rodríguez y este lo interrumpió descompuesto para evitar esas críticas. Por eso el embajador Waltz, con evidencias contundentes, le dijo: “Soy consciente de dónde estoy. Esto no es una legislatura comunista ilegítima en La Habana; este es un espacio donde hablamos con hechos”.

Waltz se refirió al próspero comercio y en incremento entre EEUU y Cuba, que llega a más de 585 millones de dólares, y descompuso la retórica del bloqueo, manifestado por el régimen de Cuba en la Asamblea General de la ONU con la Resolución sobre el Embargo, la A/80/L.6 del 2025.

“Se trata de un gobierno ilegítimo y brutal que ha arruinado la vida de su pueblo. El régimen ha convertido esta votación en una herramienta propagandística desde que en 1992 Cuba perdió el subsidio soviético y dejó de ser “parásito de los rusos”, pasando a presentarse como víctima de Estados Unidos ante el mundo”. (...) “No hay bloqueo, hay tiranía”, manifestó Waltz.

El embajador Waltz calificó como “teatro político” la reunión de la Asamblea General, en la que el régimen de Cuba “intenta convencer a sus aliados internacionales y al pueblo cubano de que el mundo no le culpa por sus ataques a las libertades fundamentales de sus ciudadanos y por las despreciables consecuencias económicas de sus políticas”.

“Dejen de apaciguar al régimen cubano con sus votos. No existe bloqueo; lo que hay es una dictadura que oprime, encarcela y expulsa a su pueblo”, declaró el embajador estadounidense.

En esta sesión sobre el embargo (2025) se rompen el casi consenso que tenía la tiranía cubana en la ONU y líderes de siete países se opusieron a aprobar la resolución de condena, entre ellos están EEUU, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Después este último país rompió relaciones diplomáticas con Cuba comunista.

Ahora se deshicieron las dudas de quien dirige el país, sobre la no existencia de un Castro en el poder y la confirmación del designado títere Díaz-Canel, cuando violando sus propias leyes elevan al máximo cargo del país al general Raúl Castro, como el supremo Jefe de la Revolución o junta militar tiránica comunista cubana y hace muy aceptado el voto de los siete en la ONU sobre la existencia de una tiranía en Cuba.