Policía de Chile arresta a 34 presuntos miembros de banda criminal peruana

La banda criminal "Los Pulpos", surgida en el norte de Perú, está vinculada con delitos de extorsión, dijo la Policía de Chile

El director interino de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Ricardo Gatica, habla durante una rueda de prensa junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, durante una conferencia de prensa sobre la detención de miembros de la banda criminal transnacional Los Pulpos

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO. - Las autoridades de Chile detuvieron a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos, que quedó prácticamente erradicada del país tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó este lunes 9 de febrero la policía chilena.

La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada con delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14.000 dólares, según denuncias registradas en ese país.

El subprefecto Cristián Sepúlveda dijo, en una conferencia de prensa en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), que luego de una serie de operativos, se logró "la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros", anunció.

Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago "termina prácticamente desbaratada", celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.

De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.

Crimen organizado

Fue en 2021 cuando la policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.

El golpe a Los Pulpos forma parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado. Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.

La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76% más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.

FUENTE: Con información de AFP

