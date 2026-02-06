Chile sobre la captura de Maduro: "Beneficia a la región"

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).

El ministro de Seguridad Pública de Chile , Luis Cordero, reconoció que existe "preocupación" por cómo la captura del dictador venezolano depuesto, Nicolás Maduro, puede "impactar" no solo a nivel migratorio, sino también en la forma en que "se readapta" el crimen organizado en Latinoamérica.

"Es estratégico mantener un monitoreo de lo que sucede en Venezuela y en la región por la readaptación de las organizaciones criminales y los servicios criminales que prestan tanto en América Latina como en Europa y Oceanía ", aseguró Cordero desde la región austral de Aysén, donde acompañó al presidente Gabriel Boric en una de sus últimas giras antes de dejar el poder.

Los tentáculos que las bandas criminales, extendidas por la región, son uno de los principales objetivos de la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, entre los que existe "un consenso" sobre la importancia de trabajar "en conjunto", independientemente del signo político, indicó.

"Desarticular una organización criminal en un país beneficia al resto de la región", afirmó Cordero antes de apuntar a Caracas como el gran obstáculo en esta lucha: "El principal problema que tienen los países de la región es la colaboración con Venezuela", añadió.

Tras las elecciones de 2024, consideradas "fraudulentas" por parte de la comunidad internacional, Venezuela rompió unilateralmente relaciones con varios países latinoamericanos, incluido Chile.

Una decisión que eliminó la escasa colaboración policial y judicial que existía e impide a Chile "expulsar nacionales venezolanos a su país", recordó Cordero.

Según su Ministerio, hay 600 presos en Chile vinculados a organizaciones internacionales, la mayoría de ellos con el Tren de Aragua, banda criminal nacida en una cárcel venezolana y extendida por gran parte del continente.

“Se obtienen resultados”

Cordero ha abordado el combate contra el crimen organizado transnacional desde que entró al Ejecutivo en enero de 2023 como ministro de Justicia.

Sin embargo, fue durante sus meses como subsecretario de Interior y el año que lleva como primer ministro de Seguridad Pública, cartera recién creada separada de Interior, que ha liderado esa lucha.

"Chile ha demostrado que utilizando estrategias del Estado de derecho y no con poderes excepcionales —recalcó—, se obtienen resultados".

A las puertas del fin de su gestión, que terminará el 11 de marzo cuando asuma el gabinete del ultraderechista José Antonio Kast, Cordero hizo balance: la tasa de homicidios en Chile se ha reducido de 6,7 en 2022 —su punto más alto— a 5,4 en 2025; y los ingresos de migrantes irregulares bajaron en un 54 % entre 2021 y 2025.

Además, en cuatro años disminuyó un 80% la "violencia rural" en el sur de Chile, donde el Gobierno ha mantenido el estado de excepción durante todo su mandato por el conflicto territorial que enfrenta el pueblo mapuche y el Estado chileno.

Sin embargo, y a pesar de los datos, Cordero admitió que no se ha reducido el índice de percepción de inseguridad, aunque el escenario chileno es distinto al resto de la región, que en 2024 registró una tasa de homicidios de 20 por cada 100,000 habitantes.

“Las principales víctimas de la inseguridad, incluyendo el temor, son las personas más vulnerables”, enfatizó Cordero, quien se opone a que la seguridad y el orden público sean temas incómodos para el progresismo.

"La distribución no es sólo de rentas, es también de bienes públicos —reflexionó—. Proveer seguridad es, en el fondo, proveer tranquilidad".

Un relato “arriesgado”

Kast ha elegido a la ya exfiscal de la norteña región de Tarapacá, Trinidad Steinert, experta en migración y crimen organizado, como futura ministra de Seguridad.

El presidente electo, que ganó las elecciones con la promesa de crear un "gobierno de emergencia" para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, ha visitado en los últimos días la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador y la polémica valla de Víctor Orbán en Hungría.

"Hay un relato con el cual se ganó la elección, pero tiene el riesgo de los datos", opinó Cordero sobre la idea que ha instalado el ultraconservador de que Chile “se cae a pedazos".

Kast, concluyó Cordero, "recibirá un modelo de gestión en seguridad y unos resultados que la actual administración no tuvo al inicio de su gobierno".

FUENTE: Con información de EFE